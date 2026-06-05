Доллар по 47 и даже по 50 гривен: аналитик шокировал прогнозом курса валют до конца 2026 года

Курс доллара / © ТСН

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Курс американской валюты в Украине до конца 2026 года будет напрямую зависеть от регулярности и объемов финансовых поступлений от западных партнеров. В случае худшего сценария доллар может пересечь психологическую отметку.

Об этом в эфире Новости.LIVE заявил известный финансовый аналитик Алексей Кущ.

По его словам, стабильность украинской национальной валюты сейчас полностью поддерживается внешними финансовыми вливаниями. Эксперт озвучил два возможных сценария развития событий на валютном рынке.

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Базовый сценарий

Если международные партнеры Украины будут выполнять свои обязательства вовремя и в полном объеме, контролируемая девальвация гривни все равно состоится, но будет плавной. В таких условиях курс доллара до конца года должен остановиться на отметке около 47 гривен.

Пессимистический сценарий

Если график финансирования будет нарушен, украинцам следует готовиться к более существенному падению национальной валюты.

«Если деньги будут поступать не в том объеме, в котором было запланировано, или будут какие-то задержки во времени, то девальвация может быть более существенной. Поэтому если Европейский Союз несколько раз пропустит транш помощи, то девальвация может и за 50 перевалить», — объяснил Алексей Кущ.

Экономисты отмечают, что ритмичность внешнего финансирования остается ключевым фактором для покрытия дефицита государственного бюджета Украины и удержания стабильности золотовалютных резервов НБУ.

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Ранее мы писали о том, что в июне украинцев ожидает дальнейший рост цен, постепенное удорожание доллара и отсутствие существенного повышения зарплат.

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