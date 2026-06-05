Лунный гороскоп: что можно и чего нельзя делать 6 июня

Луна / © Credits

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Зная, какими характеристиками обладают конкретные лунные сутки, можно понять, почему происходят те или иные события, а мы реагируем на них только так, а не иначе.

Луна отвечает за наше самочувствие, работу, финансы, настроение, отношения с другими людьми, личную жизнь и вектор нашей деятельности, поэтому очень важно прислушаться к ее советам.

Что нам рассказывает и рекомендует, а также от чего нас предостерегает Луна сегодня — 6 июня?

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Луна рассказывает

День активных действий, когда нужно не только ставить перед собой цель — сегодня, скорее всего, хозяйственную, но и активно продвигаться к ней. Время особенно благоприятно для людей, чья профессия связана с творчеством — под влиянием позитивных энергий дня они смогут достичь серьезных высот.

Луна рекомендует

Время, когда рекомендуется заводить новые связи и встречаться со старыми друзьями — такое общение пройдет на должной эмоциональной высоте. Удачными окажутся поездки любого свойства, но особенно благоприятным день будет для путешествий, которые позволят отдохнуть и восстановить силы.

Луна предостерегает

Нежелательно прислушиваться к советам так называемых доброжелателей: высказывая какие-либо пожелания в наш адрес, они будут преследовать не наши, а исключительно собственные интересы. Что бы ни происходило вокруг нас, главное — отключить эмоциональную реакцию на события: в конце концов, все так или иначе уладится, а нервные клетки восстановить не удастся.

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