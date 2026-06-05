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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Гламур
Количество просмотров
83
Время на прочтение
2 мин

Ирина Билык показала обручальное кольцо от таинственного мужчины и озадачила признанием

Певица показала момент предложения руки и сердца.

Автор публикации
Фото автора: Анастасия Гребешко Анастасия Гребешко
Комментарии
Ирина Билык

Ирина Билык / © instagram.com/bilyk_iryna

Украинская певица Ирина Билык заинтриговала поклонников новым видео, на котором ей вручают кольцо и, похоже, делают предложение.

Артистка в очередной раз оказалась в центре внимания поклонников. На этот раз поводом стало загадочное видео, которое она опубликовала в соцсетях. В ролике Билык снимает повязку с глаз и неожиданно видит перед собой мужчину, который стоит на одном колене. В руках он держит красную бархатную коробочку с кольцом. Судя по реакции певицы, такой жест стал для нее настоящей неожиданностью.

«Да или нет в этот раз?» — обратилась Ирина к подписчикам.

Ирина Билык / © instagram.com/bilyk_iryna

Ирина Билык / © instagram.com/bilyk_iryna

В комментариях фаны мгновенно взялись советовать звезде не отказываться от счастья. Большинство пользователей единодушно поддержали возможного жениха и пожелали артистке новой истории любви.

  • «Конечно, что да. Только не за Коляденко, молодого, Ира, берите»

  • «Счастливой можно быть в любом возрасте. Говорите: „Да“

  • «Ира, будьте бдительной! Не позволяйте больше никому экспериментировать с Вашим большим искренним сердцем!»

  • «Для того, чтобы понять, надо попробовать»

  • «Урааа, поздравляем! Значит, букет в сентябре таки не ошибся»

Ирина Билык / © instagram.com/bilyk_iryna

Ирина Билык / © instagram.com/bilyk_iryna

Некоторые поклонники даже выдвинули догадки, кто это может быть. Теории фанов оказались максимально неожиданными.

  • «Это что, Никитин?»

  • «Будет дуэт Билык-Цыбульская?»

  • «Это сын Иры?»

  • «Это сын Глебчик»

  • «Также думаю, что это ее старший сын показывает выбранное для любимой обручальное кольцо»

Впрочем, сама исполнительница пока не раскрывает всех деталей. Поэтому остается только догадываться, действительно ли речь идет о предложении руки и сердца, или это лишь часть творческой интриги перед новым проектом. Пока же видео продолжает активно обсуждаться в Сети.

Ирина Билык с бывшими мужьями

Ирина Билык с бывшими мужьями

Отметим, личная жизнь Ирины Билык всегда вызывала повышенный интерес публики. Певица была замужем за Юрием Никитиным, а также имела громкие отношения с Андреем Оверчуком, Дмитрием Коляденко, Дмитрием Дикусаром и Асланом Ахмадовым.

Напомним, недавно Дмитрий Коляденко помирился с экс-избранницей Ириной Билык и обнял ее прямо на сцене.

Комментарии
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Дата публикации
Количество просмотров
83
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