Ирина Билык показала обручальное кольцо от таинственного мужчины и озадачила признанием

Ирина Билык / © instagram.com/bilyk_iryna

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Украинская певица Ирина Билык заинтриговала поклонников новым видео, на котором ей вручают кольцо и, похоже, делают предложение.

Артистка в очередной раз оказалась в центре внимания поклонников. На этот раз поводом стало загадочное видео, которое она опубликовала в соцсетях. В ролике Билык снимает повязку с глаз и неожиданно видит перед собой мужчину, который стоит на одном колене. В руках он держит красную бархатную коробочку с кольцом. Судя по реакции певицы, такой жест стал для нее настоящей неожиданностью.

«Да или нет в этот раз?» — обратилась Ирина к подписчикам.

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Ирина Билык / © instagram.com/bilyk_iryna

В комментариях фаны мгновенно взялись советовать звезде не отказываться от счастья. Большинство пользователей единодушно поддержали возможного жениха и пожелали артистке новой истории любви.

«Конечно, что да. Только не за Коляденко, молодого, Ира, берите»

«Счастливой можно быть в любом возрасте. Говорите: „Да“

«Ира, будьте бдительной! Не позволяйте больше никому экспериментировать с Вашим большим искренним сердцем!»

«Для того, чтобы понять, надо попробовать»

«Урааа, поздравляем! Значит, букет в сентябре таки не ошибся»

Ирина Билык / © instagram.com/bilyk_iryna

Некоторые поклонники даже выдвинули догадки, кто это может быть. Теории фанов оказались максимально неожиданными.

«Это что, Никитин?»

«Будет дуэт Билык-Цыбульская?»

«Это сын Иры?»

«Это сын Глебчик»

«Также думаю, что это ее старший сын показывает выбранное для любимой обручальное кольцо»

Впрочем, сама исполнительница пока не раскрывает всех деталей. Поэтому остается только догадываться, действительно ли речь идет о предложении руки и сердца, или это лишь часть творческой интриги перед новым проектом. Пока же видео продолжает активно обсуждаться в Сети.

Ирина Билык с бывшими мужьями

Отметим, личная жизнь Ирины Билык всегда вызывала повышенный интерес публики. Певица была замужем за Юрием Никитиным, а также имела громкие отношения с Андреем Оверчуком, Дмитрием Коляденко, Дмитрием Дикусаром и Асланом Ахмадовым.

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Напомним, недавно Дмитрий Коляденко помирился с экс-избранницей Ириной Билык и обнял ее прямо на сцене.

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