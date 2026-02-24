Украина получит 90 млрд евро от ЕС: на что пойдут деньги

ЕС предоставляет Украине 90 млрд евро / © ТСН.ua

Реклама

Европейский Союз согласовал выделение Украине кредита в сумме 90 млрд евро. Соответствующий документ был подписан.

Об этом сообщила президент Европейского парламента Роберт Мецол.

По ее словам, средства будут направлены на финансирование ключевых потребностей государства в условиях войны. В частности, речь идет об обеспечении непрерывной работы основных государственных институций, поддержке обороноспособности Украины, а также укреплении общей европейской безопасности.

Реклама

«Только что подписала ссуду в поддержку Украины объемом 90 млрд евро от имени Europarl_EN. Чтобы обеспечить бесперебойную работу ключевых государственных служб. Чтобы сберечь сильную оборону Украины. Чтобы защитить нашу общую безопасность и свободу. Чтобы достичь подлинного и продолжительного мира. Чтобы закрепить будущее Украины в Европе», — написала она.

Финансирование также должно способствовать достижению справедливого и продолжительного мира и дальнейшей интеграции Украины в Европейский Союз.

Предоставление кредита Украине: предыстория и препятствия

Ранее Мецола отмечала, что решение о предоставлении кредита было принято в рекордно короткие сроки — всего за четыре недели.

Напомним, на днях Венгрия выдвинула жесткое условие и заявила, что не поддержит выделение Украине кредита ЕС в 90 млрд евро.

Реклама

Венгерское правительство объясняло намерение блокировать согласованный Европейским Союзом кредит Украине, пока не возобновится транзит нефти через трубопровод «Дружба».

Позже глава Европейского совета Антониу Кошта призвал премьер-министра Венгрии Виктора Орбана прекратить противостояние и выполнить решение, принятое лидерами стран ЕС, по финансовой поддержке Украины.