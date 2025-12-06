Астролог назвал знаки Зодиака, которые способны на глубокие чувства

Гороскоп / © Credits

Мечтая встрече с единственным и на все времена любимым человеком, мы надеемся, что нас будут любить искренне и бесконечно, но, увы, далеко не все на это способны.

Астролог Людмила Булгакова назвала знаки Зодиака, которые способны на глубокие чувства.

Скорпион

Скорпионы славятся своим непростым характером, причиной которого зачастую становится способность на сильную и мощную страсть. Из-за этого присущего им качества они не всегда могут найти вторую половинку — не все выдерживают глубину и напор их страсти, предпочитая более легких в психологическом отношении партнеров.

Телец

Тельцы не торопятся привязываться к человеку, к которому испытывают чувства, но уж коль скоро они «зацепились» за него душой, у них любви — в буквальном смысле слова — нет дна. Зато и отвязаться от них в случае расставания не так уж просто — известны случаи, когда они проносили страстные чувства к партнеру через всю жизнь.

Рыбы

Рыбы в течение жизни влюбляются бесчисленное количество раз, и в большинстве случае их чувства оказываются достаточно глубокими и сильными — остается только удивляться тому, откуда у них столько требующихся для этого сил и энергии. Любовь представителей знака подобна омуту, в который могут затянуть партнера их глаза и тотем.

