- Дата публікації
-
- Категорія
- Астрологія
- Кількість переглядів
- 146
- Час на прочитання
- 2 хв
Астрологиня назвала знаки зодіаку, які здатні на глибокі почуття
Почуття, які ми відчуваємо до оточення — зокрема і близьких людей — багато в чому визначають наше життя.
Мріючи про зустріч з єдиною і на всі часи коханою людиною, ми сподіваємося, що нас будуть кохати щиро і нескінченно, але, на жаль, далеко не всі на це здатні.
Астрологиня Людмила Булгакова назвала знаки зодіаку, які здатні на глибокі почуття.
Скорпіон
Скорпіони славляться своїм непростим характером, причиною якого часто стає здатність до сильної і потужної пристрасті. Через цю притаманну їм рису вони не завжди можуть знайти другу половинку — не всі витримують глибину і напирання їхньої пристрасті, надаючи перевагу легшим у психологічному плані партнерам.
Телець
Тельці не поспішають прив’язуватися до людини, до якої мають почуття, але вже якщо вони «зачепилися» за неї душею, у їхнього кохання — у буквальному сенсі слова — немає дна. Зате й cпекатися їх у разі розставання не так уже й просто — відомі випадки, коли вони проносили пристрасні почуття до партнера через усе життя.
Риби
Риби протягом життя закохуються незліченну кількість разів, і здебільшого їхні почуття виявляються досить глибокими та сильними — залишається тільки дивуватися тому, звідки в них стільки сил та енергії, які їм для цього потрібні. Кохання представників знака подібне до виру, в який можуть затягнути партнера їхні очі й тотем.
Читайте також: