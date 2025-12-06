Астрологиня назвала знаки зодіаку, які здатні на глибокі почуття

Гороскоп / © Credits

Мріючи про зустріч з єдиною і на всі часи коханою людиною, ми сподіваємося, що нас будуть кохати щиро і нескінченно, але, на жаль, далеко не всі на це здатні.

Астрологиня Людмила Булгакова назвала знаки зодіаку, які здатні на глибокі почуття.

Скорпіон

Скорпіони славляться своїм непростим характером, причиною якого часто стає здатність до сильної і потужної пристрасті. Через цю притаманну їм рису вони не завжди можуть знайти другу половинку — не всі витримують глибину і напирання їхньої пристрасті, надаючи перевагу легшим у психологічному плані партнерам.

Телець

Тельці не поспішають прив’язуватися до людини, до якої мають почуття, але вже якщо вони «зачепилися» за неї душею, у їхнього кохання — у буквальному сенсі слова — немає дна. Зате й cпекатися їх у разі розставання не так уже й просто — відомі випадки, коли вони проносили пристрасні почуття до партнера через усе життя.

Риби

Риби протягом життя закохуються незліченну кількість разів, і здебільшого їхні почуття виявляються досить глибокими та сильними — залишається тільки дивуватися тому, звідки в них стільки сил та енергії, які їм для цього потрібні. Кохання представників знака подібне до виру, в який можуть затягнути партнера їхні очі й тотем.

