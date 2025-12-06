ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Астрологія
Кількість переглядів
146
Час на прочитання
2 хв

Астрологиня назвала знаки зодіаку, які здатні на глибокі почуття

Почуття, які ми відчуваємо до оточення — зокрема і близьких людей — багато в чому визначають наше життя.

Автор публікації
Фото автора: Міла Корольова Міла Корольова
Гороскоп

Гороскоп / © Credits

Мріючи про зустріч з єдиною і на всі часи коханою людиною, ми сподіваємося, що нас будуть кохати щиро і нескінченно, але, на жаль, далеко не всі на це здатні.

Астрологиня Людмила Булгакова назвала знаки зодіаку, які здатні на глибокі почуття.

Скорпіон

Скорпіони славляться своїм непростим характером, причиною якого часто стає здатність до сильної і потужної пристрасті. Через цю притаманну їм рису вони не завжди можуть знайти другу половинку — не всі витримують глибину і напирання їхньої пристрасті, надаючи перевагу легшим у психологічному плані партнерам.

Телець

Тельці не поспішають прив’язуватися до людини, до якої мають почуття, але вже якщо вони «зачепилися» за неї душею, у їхнього кохання — у буквальному сенсі слова — немає дна. Зате й cпекатися їх у разі розставання не так уже й просто — відомі випадки, коли вони проносили пристрасні почуття до партнера через усе життя.

Риби

Риби протягом життя закохуються незліченну кількість разів, і здебільшого їхні почуття виявляються досить глибокими та сильними — залишається тільки дивуватися тому, звідки в них стільки сил та енергії, які їм для цього потрібні. Кохання представників знака подібне до виру, в який можуть затягнути партнера їхні очі й тотем.

Читайте також:

Дата публікації
Кількість переглядів
146
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie