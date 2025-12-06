Три знаки зодіаку, яким сьогодні рекомендується займатися творчістю

Гороскоп / © Credits

Сублімувати енергію, що б’є через край, можна і в творчість — її результат може не тільки потішити, а й приголомшити — в буквальному сенсі слова

Сьогодні, 6 грудня, займатися творчістю рекомендується всім знакам зодіаку, але представники трьох із них можуть створити щось по-справжньому цінне.

Близнята

Близнята — не найкреативніший знак зодіаку: як правило, витвори мистецтва його представники вважають за краще купувати, а не робити самостійно. Але вже якщо вони — ось як сьогодні! — всерйоз візьмуться за справу, то, найімовірніше, досягнуть дійсно серйозних висот.

Стрілець

Стрільців — як активних представників зодіаку — важко уявити собі з рукоділлям у руках, тож їхня пристрасть здивує всіх, хто недостатньо добре їх знає. Але сьогодні вони зможуть демонструвати рідкісну посидючість, тож у результаті створять унікальні речі.

Водолій

Водоліям, які на льоту ловлять нові творчі ідеї й одразу ж втілюють їх у життя, необхідно звернути свою увагу на живопис, навіть якщо досі вони ніколи ним не займалися — ймовірний у такому разі успіх може повернути їхнє життя в інше — несподіване — русло.

