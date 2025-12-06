ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
849
Час на прочитання
1 хв

Ймовірні пуски крилатих ракет з стратегічної авіації РФ: українців закликають залишатися в укриттях

Над Україною зберігається загроза ракетних ударів.

Автор публікації
Фото автора: Олена Кузьмич Олена Кузьмич
Ракета

Ракета / © ТСН.ua

Українців попереджають про підвищену небезпеку у зв’язку з активністю стратегічної авіації РФ. За попередньою інформацією, ворог міг здійснити пуски крилатих ракет із літаків Ту-95МС та Ту-160МС.

Повітряні Сили ЗСУ закликають громадян негайно перейти в укриття, стежити за офіційними повідомленнями та не ігнорувати сигнали повітряної тривоги.

Авіаційна активність РФ часто передує масованим ударам по українських містах, тому фахівці наполягають на максимальній обережності. Оперативні служби відстежують подальший розвиток подій.

Бережіть себе та залишайтесь у безпечних місцях.

Дата публікації
Кількість переглядів
849
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie