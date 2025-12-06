Ймовірні пуски крилатих ракет з стратегічної авіації РФ: українців закликають залишатися в укриттях

Ракета / © ТСН.ua

Реклама

Українців попереджають про підвищену небезпеку у зв’язку з активністю стратегічної авіації РФ. За попередньою інформацією, ворог міг здійснити пуски крилатих ракет із літаків Ту-95МС та Ту-160МС.

Повітряні Сили ЗСУ закликають громадян негайно перейти в укриття, стежити за офіційними повідомленнями та не ігнорувати сигнали повітряної тривоги.

Авіаційна активність РФ часто передує масованим ударам по українських містах, тому фахівці наполягають на максимальній обережності. Оперативні служби відстежують подальший розвиток подій.

Реклама

Бережіть себе та залишайтесь у безпечних місцях.