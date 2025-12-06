ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
4297
Время на прочтение
1 мин

Комбинированная атака РФ на Украину и взрывы в России: главные новости ночи 6 декабря 2025 года

ТСН предлагает узнать о главных событиях ночи.

Автор публикации
Фото автора: Елена Кузьмич Елена Кузьмич
Ракета

Ракета / © ТСН.ua

ТСН.ua предлагает узнать главные события за ночь на 6 декабря 2025 года:

  • В Фастове после массированного обстрела меняют маршруты пассажирских поездов Читать далее –>

  • В Чернигове упал российский беспилотник Читать далее –>

  • Днепр накрывает черный дым после взрывов: город и область оказались под атакой Читать далее –>

  • Враг массированно атакует Киевщину: ранены среди мирных жителей Читать далее –>

  • Атака дронами на Рязанский НПЗ: девятый удар по заводу с начала года Читать дальше –>

Дата публикации
Количество просмотров
4297
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie