Астрологический прогноз на 21 декабря

Рог изобилия / © Credits

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:

Астрологический совет дня: день благоприятен для начала новых дел – в воскресенье они будут преимущественно касаться домашнего хозяйства, к которым надо приступать постепенно и неторопливо.

Символ дня: Рог изобилия.

Стихия дня: Земля.

Счастливое число дня: 2.

Счастливый цвет дня: коричневый.

Счастливые камни дня: агат переливчатый, халцедон.

За какую часть тела отвечает: рот, зубы.

Болезни дня: болезни, начавшиеся в этот день, быстротечны и не приводят к серьезным последствиям, особенно если сразу же приступить к лечению.

Питание дня: можно подбирать новую диету и прибегать к лечебному голоданию.

Стрижка дня: от стрижки желательно отказаться.

Магия и мистика дня: можно проводить ритуалы, избавляющие от порчи и сглаза.

Сны дня: сны нынешней ночи вещими не являются.

Табу дня: нельзя проявлять злость и агрессию, даже если они будут казаться оправданными.

Цитата дня: «Если есть желание, то найдется и способ его выполнения» (Английская пословица).

