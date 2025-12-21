- Дата публикации
Астрологический прогноз на 21 декабря
Планируя свой день мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.
Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.
Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:
Астрологический совет дня: день благоприятен для начала новых дел – в воскресенье они будут преимущественно касаться домашнего хозяйства, к которым надо приступать постепенно и неторопливо.
Символ дня: Рог изобилия.
Стихия дня: Земля.
Счастливое число дня: 2.
Счастливый цвет дня: коричневый.
Счастливые камни дня: агат переливчатый, халцедон.
За какую часть тела отвечает: рот, зубы.
Болезни дня: болезни, начавшиеся в этот день, быстротечны и не приводят к серьезным последствиям, особенно если сразу же приступить к лечению.
Питание дня: можно подбирать новую диету и прибегать к лечебному голоданию.
Стрижка дня: от стрижки желательно отказаться.
Магия и мистика дня: можно проводить ритуалы, избавляющие от порчи и сглаза.
Сны дня: сны нынешней ночи вещими не являются.
Табу дня: нельзя проявлять злость и агрессию, даже если они будут казаться оправданными.
Цитата дня: «Если есть желание, то найдется и способ его выполнения» (Английская пословица).
