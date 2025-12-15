Какому знаку Зодиака повезет 16 декабря

Лев / © Credits

Обстоятельства нашей жизни меняются постоянно, то подниманию нас на вершину успеха, то опускают вниз — к плохому настроению и, как нам кажется, безнадежности. Вот только стоит ли отчаиваться, если мы можем стать любимцами судьбы в любой момент! Какому знаку Зодиака повезет сегодня — 16 декабря?

Непростой в энергетическом отношении и конфликтный день, в течение которого, тем не менее, многие из нас могут столкнуться с манией величия или звездной болезнью, которая может выразиться в высокомерии, пренебрежении к окружающим и желании похвастаться своими достижениями — как подлинными, так и мнимыми. Ни в коем случе нельзя делать ни первого, ни второго, ни третьего, поскольку это самым негативным образом повлияет на наши отношения с другими — особенно близкими — людьми. Также важно тщательно взвешивать необходимость каждой своей покупки — безрассудные траты недопустимы.

Лев

Львам, несмотря на будний день, который, к тому же, все еще можно считать началом рабочей недели, звезды советуют использовать любую возможность, чтобы отдохнуть, а еще лучше –заняться собой. Похоже, в последнее время представители знака изрядно запустили свой внешний вид, так что нынешний день идеально подходит для возвращения траченных позиций. Посетив соответствующие учреждения — прежде всего, салоны красоты и магазины — они предстанут пере окружающими совсем другими людьми.