- Дата публикации
-
- Категория
- Звезды и мода
- Количество просмотров
- 135
- Время на прочтение
- 2 мин
Всегда стильная: четыре летних образа принцессы Шарлотты Уэльской
Принцессе Шарлотте Уэльской десять лет и с раннего возраста она посещает вместе с родителями разные публичные мероприятия. Поклонники королевской семьи часто за считанные часы раскупают наряды, в которых выходит в свет Шарлотта. Рассматриваем летний образы юной принцессы, в которых она появлялась на публике.
Уимблдонский турнир в Лондоне
В этом году на теннисном турнире принцесса Шарлотта была в белом платье с оборкой по подолу, черной V-образной строчкой и небольшим бантом на талии. Наряд пошила дизайнер Сара Бертон (та самая, которая шила для Кейт Миддлтон ее свадебное платье в 2011 году).
Летний образ Шарлотта дополнила серебрянным браслетом Pandora за 87 долларов с тремя очаровательными подвесками этого бренда, включая фигурку персонажа из любимого фильма ее старшего брата Джорджа — «Король Лев». Также девочка была в солнцезащитных очках, с веером в руках и впервые с маникюром.
Игры Содружества
Кейт и Уильям Уэльские взяли с собой принцессу Шарлотту на Игры Содружества, где девочка в очередной раз очаровала публику.
Это было первое посещение принцессой такого мероприятия. Шарлотта появилась на публике в платье в черно-белую полоску и с белым воротником от бренда Rachel Riley, стоимость которого со скидкой составляла которое 39 фунтов стерлингов (около 53 долларов). Милое платье вполне подойдет для повседневных летних образов, принцесса сочетала его с белыми кожаными босоножками.
Уимблдон 2024 года
Как вы уже поняли, принцесса Шарлотта любит теннис и несколько лет подряд посещает Уимблдонский турнир со своей мамой Кейт. А прошлым летом к ним еще и присоединилась ее тетя — Пиппа Миддлтон-Мэттьюз (младшая сестра Кейт).
На Шарлотте тогда было темно-синее платье от бренда Guess в мелкий горох, с рюшами на рукавах и подоле юбки, которое она носила в сочетании с бежевыми балетками и солнцезащитными очками Ray-Ban в розовой оправе. Традиционно Лотти сделала прическу и заплела волосы в две косы, которые закрепила бантом (не сама, разумеется). На запястьях у девочки было несколько браслетов, в том числе и любимый «браслет дружбы».
Выход Шарлотты на Trooping The Colour
Еще одно знаменательное событие, где принцесса обязательно появляется — празднование дня рождения монарха. В этом году на Trooping The Colour девочка приехала в нежном платье с короткими рукавами и маленьким бантиком на горловине.
Талию принцессы подчеркивал белый пояс, а также ее волосы были заплетены в два колоска и соединены сзади бантиком в тон наряда. На груди была брошка в виде подковы, усыпанная бриллиантами. Это не совсем традиционный наряд для повседневных выходов, скорее для официальных или торжественных.