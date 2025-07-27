Всегда стильная: четыре летних образа принцессы Шарлотты Уэльской

Принцесса Шарлотта / © Getty Images

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Уимблдонский турнир в Лондоне

В этом году на теннисном турнире принцесса Шарлотта была в белом платье с оборкой по подолу, черной V-образной строчкой и небольшим бантом на талии. Наряд пошила дизайнер Сара Бертон (та самая, которая шила для Кейт Миддлтон ее свадебное платье в 2011 году).

Принцесса Шарлотта на Уимблдоне 2025 / © Getty Images

Летний образ Шарлотта дополнила серебрянным браслетом Pandora за 87 долларов с тремя очаровательными подвесками этого бренда, включая фигурку персонажа из любимого фильма ее старшего брата Джорджа — «Король Лев». Также девочка была в солнцезащитных очках, с веером в руках и впервые с маникюром.

Принцесса Шарлотта на Уимблдоне 2025 / © Associated Press

Игры Содружества

Кейт и Уильям Уэльские взяли с собой принцессу Шарлотту на Игры Содружества, где девочка в очередной раз очаровала публику.

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Принцесса Шарлотта / © Getty Images

Это было первое посещение принцессой такого мероприятия. Шарлотта появилась на публике в платье в черно-белую полоску и с белым воротником от бренда Rachel Riley, стоимость которого со скидкой составляла которое 39 фунтов стерлингов (около 53 долларов). Милое платье вполне подойдет для повседневных летних образов, принцесса сочетала его с белыми кожаными босоножками.

Уимблдон 2024 года

Как вы уже поняли, принцесса Шарлотта любит теннис и несколько лет подряд посещает Уимблдонский турнир со своей мамой Кейт. А прошлым летом к ним еще и присоединилась ее тетя — Пиппа Миддлтон-Мэттьюз (младшая сестра Кейт).

Принцесса Шарлотта и ее мама Кейт на Уимблдоне 2024 / © Getty Images

На Шарлотте тогда было темно-синее платье от бренда Guess в мелкий горох, с рюшами на рукавах и подоле юбки, которое она носила в сочетании с бежевыми балетками и солнцезащитными очками Ray-Ban в розовой оправе. Традиционно Лотти сделала прическу и заплела волосы в две косы, которые закрепила бантом (не сама, разумеется). На запястьях у девочки было несколько браслетов, в том числе и любимый «браслет дружбы».

Выход Шарлотты на Trooping The Colour

Еще одно знаменательное событие, где принцесса обязательно появляется — празднование дня рождения монарха. В этом году на Trooping The Colour девочка приехала в нежном платье с короткими рукавами и маленьким бантиком на горловине.

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Принцесса Шарлотта на Trooping The Colour 2025 / © Getty Images

Талию принцессы подчеркивал белый пояс, а также ее волосы были заплетены в два колоска и соединены сзади бантиком в тон наряда. На груди была брошка в виде подковы, усыпанная бриллиантами. Это не совсем традиционный наряд для повседневных выходов, скорее для официальных или торжественных.