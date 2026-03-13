- Дата публикации
-
- Категория
- Общество
- Количество просмотров
- 102
- Время на прочтение
- 1 мин
Королева Летиция в стильном брючном костюме появилась на мероприятии, близком ее сердцу
Королева Летиция посетила город Алькала-де-Энарес, чтобы закрыть третий выпуск магистерской программы повышения квалификации в области международной журналистики.
Курс, организованный телеканалом RTVE и Университетом Алькала, которая готовит журналистов, специализирующихся на освещении глобальных новостей с мест событий.
Мероприятие проходило в исторической часовне Сан-Ильдефонсо.Летиция появилась на встрече в сером брючном костюме из шерсти, который отлично сочетался с кожаными лоферами на устойчивом каблуке.
В качестве завершающего штриха своего образа королева дополнила его серьгами «Jardín de Aire» от испанского бренда Gold & Roses из розового золота, бриллиантов и изумрудов, волосы ее свободно развивались, а на лице был дневной макияж в розовых оттенках.
Ранее на этой неделе королева Летиция продемонстрировала деловой стильный образ, появившись на аудиенции во дворце Сарсуэлла в блузке с бантом и широких брюках.