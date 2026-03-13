Королева Летиция в стильном брючном костюме появилась на мероприятии, близком ее сердцу

Королева Летиция / © Getty Images

Реклама

Курс, организованный телеканалом RTVE и Университетом Алькала, которая готовит журналистов, специализирующихся на освещении глобальных новостей с мест событий.

Мероприятие проходило в исторической часовне Сан-Ильдефонсо.Летиция появилась на встрече в сером брючном костюме из шерсти, который отлично сочетался с кожаными лоферами на устойчивом каблуке.

Королева Летиция / © Getty Images

В качестве завершающего штриха своего образа королева дополнила его серьгами «Jardín de Aire» от испанского бренда Gold & Roses из розового золота, бриллиантов и изумрудов, волосы ее свободно развивались, а на лице был дневной макияж в розовых оттенках.

Реклама

Ранее на этой неделе королева Летиция продемонстрировала деловой стильный образ, появившись на аудиенции во дворце Сарсуэлла в блузке с бантом и широких брюках.