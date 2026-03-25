- Дата публикации
-
- Категория
- Общество
- Количество просмотров
- 63
- Время на прочтение
- 1 мин
Королева Матильда в роскошном золотом платье и тиаре появилась на банкете в королевском дворце в Осло
Норвежская королевская семья организовала для короля Бельгии Филиппа и королевы Матильды банкет в честь их двухдневного государственного визита.
Около 200 гостей собрались в Большом обеденном зале, чтобы отметить бельгийско-норвежскую дружбу. После своих выступлений монархи подняли тост за прекрасные двусторонние отношения между Бельгией и Норвегией.
Королева Матильда появилась на банкете в золотом кружевном платье с небольшим шлейфом и открытыми плечами от Armani Prive.
Платье было с длинными рукавами и прямым силуэтом, слегка облегающим талию, оно плавно ниспадало до пола и имело высокий воротник. Матильда дополнила наряд тиарой «Девять провинций», а также надела серьги с бриллиантовой бахромой. Ее Величество сделала вечернюю прическу и макияж и выглядела роскошно.
(листайте фото вправо)
К сожалению, кронпринцесса Метте-Марит — жена наследного принца Хокона — появилась лишь на церемонии приветствия, но не смогла посетить банкет из-за проблем со здоровьем.
А вот ее свекровь 88-летняя королева Соня также надела вечерний наряд и появилась на ужине, сопровождая своего 89-летнего супруга короля Харальда V.