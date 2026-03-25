Королева Матильда в роскошном золотом платье и тиаре появилась на банкете в королевском дворце в Осло

Королева Матильда и король Харальд V / © Getty Images

Реклама

Около 200 гостей собрались в Большом обеденном зале, чтобы отметить бельгийско-норвежскую дружбу. После своих выступлений монархи подняли тост за прекрасные двусторонние отношения между Бельгией и Норвегией.

Королева Матильда появилась на банкете в золотом кружевном платье с небольшим шлейфом и открытыми плечами от Armani Prive.

Платье было с длинными рукавами и прямым силуэтом, слегка облегающим талию, оно плавно ниспадало до пола и имело высокий воротник. Матильда дополнила наряд тиарой «Девять провинций», а также надела серьги с бриллиантовой бахромой. Ее Величество сделала вечернюю прическу и макияж и выглядела роскошно.

Реклама

(листайте фото вправо)

К сожалению, кронпринцесса Метте-Марит — жена наследного принца Хокона — появилась лишь на церемонии приветствия, но не смогла посетить банкет из-за проблем со здоровьем.

Кронпринцесса Метте-Марит, кронпринц Хокон, королева Матильда король Филипп, король Харальд V и королева Соня / © Getty Images

А вот ее свекровь 88-летняя королева Соня также надела вечерний наряд и появилась на ужине, сопровождая своего 89-летнего супруга короля Харальда V.