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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Общество
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1 мин

Кронпринцесса Виктория и ее дочь принцесса Эстель приехали в парк скульптур в ярких платьях

Кронпринцесса Виктория вместе с дочерью принцессой Эстель и мужем кронпринцем Даниэлем посетили культурное мероприятие.

Автор публикации
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
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Кронпринцесса Виктория с мужем Даниэлем и дочерью Эстель

Кронпринцесса Виктория с мужем Даниэлем и дочерью Эстель / © Шведская королевская семья/Instagram

В парке скульптур принцессы Эстель состоялось торжественное открытие новой скульптуры Кристины Иглесиас «Звездный купол северного сияния».

Эта работа стала седьмой постоянной скульптурой, установленной в парке на горе Юргорден.

Кронпринцесса Виктория с мужем Даниэлем и дочерью Эстель / © Шведская королевская семья/Instagram

Кронпринцесса Виктория с мужем Даниэлем и дочерью Эстель / © Шведская королевская семья/Instagram

Кронпринцесса Виктория с мужем Даниэлем и дочерью Эстель / © Шведская королевская семья/Instagram

Кронпринцесса Виктория появилась на мероприятии в синем платье-рубашке с поясом и обута в белые кроссовки. У нее были собраны волосы в традиционный пучок, на лице дневной макияж, а в ушах серьги-висюльки.

Кронпринцесса Виктория с мужем Даниэлем и дочерью Эстель / © Шведская королевская семья/Instagram

Кронпринцесса Виктория с мужем Даниэлем и дочерью Эстель / © Шведская королевская семья/Instagram

Принцесса Эстель тоже была в платье, но только коротком и красного цвета с цветами, а на груди у нее была кружевная отделка. Девушка собрала волосы в высокий хвост, сделала легкий макияж и дополнила лук лаконичной подвеской на шее.

Ранее, напомним, мы рассказывали, как принцесса Эстель с отцом кронпринцем Даниэлем сходили на теннис.

Принцесса Эстель / © Шведская королевская семья/Instagram

Принцесса Эстель / © Шведская королевская семья/Instagram

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Дата публикации
Количество просмотров
70
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