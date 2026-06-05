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Кронпринцесса Виктория и ее дочь принцесса Эстель приехали в парк скульптур в ярких платьях
Кронпринцесса Виктория вместе с дочерью принцессой Эстель и мужем кронпринцем Даниэлем посетили культурное мероприятие.
В парке скульптур принцессы Эстель состоялось торжественное открытие новой скульптуры Кристины Иглесиас «Звездный купол северного сияния».
Эта работа стала седьмой постоянной скульптурой, установленной в парке на горе Юргорден.
Кронпринцесса Виктория появилась на мероприятии в синем платье-рубашке с поясом и обута в белые кроссовки. У нее были собраны волосы в традиционный пучок, на лице дневной макияж, а в ушах серьги-висюльки.
Принцесса Эстель тоже была в платье, но только коротком и красного цвета с цветами, а на груди у нее была кружевная отделка. Девушка собрала волосы в высокий хвост, сделала легкий макияж и дополнила лук лаконичной подвеской на шее.
Ранее, напомним, мы рассказывали, как принцесса Эстель с отцом кронпринцем Даниэлем сходили на теннис.