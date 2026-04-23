В горчичной блузке и серой юбке: стильная королева Максима посетила медицинский центр
Королева Максима выбрала яркий аутфит для нового появления на публичном мероприятии.
Ее Величество встретилась с пациентами 1-го Национального хакатона по недиагностированным заболеваниям в Медицинском центре Университета Радбоуд в Неймегене. В этом месте команды специалистов собираются для работы с пациентами с редкими заболеваниями.
Королева выбрала для выхода в свет горчичную блузку в сочетании с серой юбкой миди из шерсти и в руках держала прямоугольный горчичный клатч. Образ свой Максима дополнила крупными серьгами в ушах, часами на кожаном ремешке, несколькими браслетами и кольцами на пальцах.
Максима выглядела очень лучезарной, улыбалась и была милой с пациентами и их родственниками.
