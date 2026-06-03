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- Шоу-бизнес
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Младшую сестру Дженнифер Лопес сфотографировали папарацци: как выглядит женщина
Она пришла на особое мероприятие, чтобы поддержать родного человека.
Младшая сестра известной американской суперзвезды Дженнифер Лопес — 54-летняя Линда Лопес — пришла поддержать сестру на важном мероприятии. В Нью-Йорке состоялась премьера фильма «Офисный роман», в котором Дженнифер сыграла.
Линда — известная журналистка и телеведущая. Она надела длинное зеленое платье классического дизайна, имевшее V-образное декольте и плиссированную юбку. Также сестра актрисы дополнила образ черными туфлями и укладкой.
Дженнифер же пришла на премьерув изысканном бежевом платье с вышивками и аппликациями от Miss Sohee из коллекции весна-лето 2025.
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