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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
Количество просмотров
355
Время на прочтение
1 мин

Младшую сестру Дженнифер Лопес сфотографировали папарацци: как выглядит женщина

Она пришла на особое мероприятие, чтобы поддержать родного человека.

Автор публикации
Фото автора: Юлия Каранковская Юлия Каранковская
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Линда Лопес

Линда Лопес / © Getty Images

Младшая сестра известной американской суперзвезды Дженнифер Лопес — 54-летняя Линда Лопес — пришла поддержать сестру на важном мероприятии. В Нью-Йорке состоялась премьера фильма «Офисный роман», в котором Дженнифер сыграла.

Линда — известная журналистка и телеведущая. Она надела длинное зеленое платье классического дизайна, имевшее V-образное декольте и плиссированную юбку. Также сестра актрисы дополнила образ черными туфлями и укладкой.

Линда Лопес / © Getty Images

Линда Лопес / © Getty Images

Дженнифер же пришла на премьерув изысканном бежевом платье с вышивками и аппликациями от Miss Sohee из коллекции весна-лето 2025.

Дженнифер Лопес / © Associated Press

Дженнифер Лопес / © Associated Press

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Дата публикации
Количество просмотров
355
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