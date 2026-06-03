Дэвид Бекхэм / © Instagram Виктории Бекхэм

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50-летний Дэвид Бекхэм в последние годы всерьез увлекся загородной жизнью и все больше времени посвящает своему хозяйству в живописном регионе Котсуолдс. Экс-спортсмен с удовольствием занимается садоводством и огородничеством, самостоятельно ухаживая за грядками и выращивая различные овощи.

Дэвид Бекхэм / © Instagram Дэвида Бекхэма

Кроме того, Бекхэм разводит кур, следит за садом и даже освоил пчеловодство. Своими достижениями и урожаем он регулярно делится с подписчиками в соцсетях, публикуя кадры с участка и рассказывая о работе на земле.

Так, в своем Instagram он показал, сколько яиц снесли его куры.

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Куры Дэвида Бекхэма снесли яйца / © Instagram Дэвида Бекхэма

А также цыплят нового вида кур — Moorhens (камышницы, или водяные куры). Это черные птицы с красным клювом.

Новые птицы в курятнике Дэвиди Бекхэма / © Instagram Дэвида Бекхэма

Этих птиц в искусственных условиях не разводят как сельскохозяйственную или домашнюю птицу, однако их содержат в декоративных целях, а в природе они служат объектом спортивной или промысловой охоты.

«Новые члены семьи», — написал Дэвид под фото.

Напомним, в честь своего 51-летия Дэвид получил очень оригинальный подарок от семьи — ему подарили 6 новых породистых кур. На снимках с ними он выглядел очень счастливым.

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