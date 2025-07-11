В белом бикини и в окружении цветов: София Вергара отметила 53-летие

София Вергара / © Associated Press

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10 июля известной колумбийской актрисе и ведущей Софии Вергаре исполнилось 53 года. День рождения она отмечала на Сардинии, Италия, в кругу друзей, а в своем Instagram показала, как это было.

На фото именинница позировала в белом бикини на полу в окружении букетов цветов.

София Вергара / © Instagram Софии Вергары

Также она показала праздничный торт, выполненный в цветах Италии — бело-красно-зеленый. И общее фото с друзьями.

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София Вергара с друзьями / © Instagram Софии Вергары

Торт ко дню рождения Софии Вергары / © Instagram Софии Вергары

Интересно, что София не мечтала о актерской карьере — она хотела стать стоматологом и даже 3 года училась в университет в Колумбии на соответствующем факультете. Когда ей было 17 лет, ее заметил фотограф на пляже и пригласил сняться в рекламе, затем она попала на телевидение и вела популярные шоу. В 2002-м Вергара получила свою первую голливудскую роль, а в 2009-м снялась в сериале «Американская семейка», который принес ей мировую славу.

Ранее, напомним, София Вергара сверкнула ягодицами в стрингах.

София Вергара / © Associated Press София Вергара / © Associated Press София Вергара / © Getty Images София Вергара / © Associated Press София Вергара / © Getty Images София Вергара / © Getty Images София Вергара / © Getty Images София Вергара и Хайди Клум / © Getty Images София Вергара / © Getty Images София Вергара / © Getty Images София Вергара / © Getty Images София Вергара / © Getty Images София Вергара / © Associated Press София Вергара / © Getty Images София Вергара / © Getty Images