Утренний чай / © Associated Press

Реклама

Чай потребляют тысячи лет и изучают его свойства в борьбе с хроническими болезнями. Основные «герои» напитка — полифенолы, в частности катехины, которые действуют как мощные антиоксиданты. Они помогают укрепить сердце, поддержать метаболизм и даже снизить риск развития некоторых видов рака, об этом рассказало издание Eating Well.

Но готовые продукты, такие как бутылочный зеленый чай или bubble tea, часто содержат добавленные сахара и искусственные ингредиенты, а процесс производства может разрушать полезные катехины. В результате, вместо здорового напитка вы получаете калории и меньше пользы для организма.

Польза чая

Недавний обзор исследований от ученых из Китая и США, опубликованный в Beverage Plant Research, проанализировал десятки долгосрочных исследований и клинических испытаний. Основные выводы:

Реклама

Снижение риска сердечно-сосудистых болезней. Две-три чашки чая в день влияют на снижение риска смерти от всех причин, в частности сердечных болезней и рака.

Контроль веса и профилактика диабета. Зеленый чай способствует снижению веса и уровня жира у людей с избыточным весом и метаболическим синдромом.

Антиоксидантный эффект: катехины помогают уменьшить окислительный стресс в клетках.

Однако обзор подчеркивает, что настоящая польза чая только в свежезаваренном виде. Bubble tea и бутылочные варианты из-за сахара и переработки не обеспечивают таких эффектов.

Как правильно готовить чай

Чтобы утренний ритуал был не только вкусным, но и полезным, следуйте нескольким простым правилам:

Заваривайте собственноручно, используйте чайные листья или пакетики и горячую воду. Стандартная порция — примерно 2,5 г листьев на 250 мл воды — 1 чашка.

Две-три чашки в день. Именно такое количество связано с максимальным снижением риска сердечно-сосудистых болезней и смерти от всех причин.

Выбирайте зеленый чай. Хотя черный и травяной чай также полезны, зеленый содержит больше всего катехинов, ведь он подвергается минимальной обработке.

Избегайте сахара, если хочется сладкого, добавьте немного меда или дайте вкусу чая раскрыться без подсластителей.

Bubble tea и бутылочный чай. Иногда можно позволить себе сладкий напиток, но рассчитывать на пользу для здоровья не стоит.

Будьте внимательны к кофеину. Чай содержит кофеин, поэтому, если вы чувствительны к нему, выбирайте безкофеиновые варианты или пейте чай только в первой половине дня.

Научные данные подтверждают, что чай — это не только вкусный напиток, а настоящий помощник для здоровья сердца, контроля веса и борьбы с окислительным стрессом. Однако ключевое слово здесь — домашний. Когда вы завариваете чай собственноручно, то контролируете качество, избегаете сахара и получаете максимальную пользу от антиоксидантов.