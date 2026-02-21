ТСН в социальных сетях

Утренний чай — напиток, который стоит делать дома

Новый обзор научных исследований говорит, что истинная польза чая раскрывается только тогда, когда вы готовите его самостоятельно.

Утренний чай

Утренний чай / © Associated Press

Чай потребляют тысячи лет и изучают его свойства в борьбе с хроническими болезнями. Основные «герои» напитка — полифенолы, в частности катехины, которые действуют как мощные антиоксиданты. Они помогают укрепить сердце, поддержать метаболизм и даже снизить риск развития некоторых видов рака, об этом рассказало издание Eating Well.

Но готовые продукты, такие как бутылочный зеленый чай или bubble tea, часто содержат добавленные сахара и искусственные ингредиенты, а процесс производства может разрушать полезные катехины. В результате, вместо здорового напитка вы получаете калории и меньше пользы для организма.

Польза чая

Недавний обзор исследований от ученых из Китая и США, опубликованный в Beverage Plant Research, проанализировал десятки долгосрочных исследований и клинических испытаний. Основные выводы:

  • Снижение риска сердечно-сосудистых болезней. Две-три чашки чая в день влияют на снижение риска смерти от всех причин, в частности сердечных болезней и рака.

  • Контроль веса и профилактика диабета. Зеленый чай способствует снижению веса и уровня жира у людей с избыточным весом и метаболическим синдромом.

  • Антиоксидантный эффект: катехины помогают уменьшить окислительный стресс в клетках.

Однако обзор подчеркивает, что настоящая польза чая только в свежезаваренном виде. Bubble tea и бутылочные варианты из-за сахара и переработки не обеспечивают таких эффектов.

Как правильно готовить чай

Чтобы утренний ритуал был не только вкусным, но и полезным, следуйте нескольким простым правилам:

  • Заваривайте собственноручно, используйте чайные листья или пакетики и горячую воду. Стандартная порция — примерно 2,5 г листьев на 250 мл воды — 1 чашка.

  • Две-три чашки в день. Именно такое количество связано с максимальным снижением риска сердечно-сосудистых болезней и смерти от всех причин.

  • Выбирайте зеленый чай. Хотя черный и травяной чай также полезны, зеленый содержит больше всего катехинов, ведь он подвергается минимальной обработке.

  • Избегайте сахара, если хочется сладкого, добавьте немного меда или дайте вкусу чая раскрыться без подсластителей.

  • Bubble tea и бутылочный чай. Иногда можно позволить себе сладкий напиток, но рассчитывать на пользу для здоровья не стоит.

  • Будьте внимательны к кофеину. Чай содержит кофеин, поэтому, если вы чувствительны к нему, выбирайте безкофеиновые варианты или пейте чай только в первой половине дня.

Научные данные подтверждают, что чай — это не только вкусный напиток, а настоящий помощник для здоровья сердца, контроля веса и борьбы с окислительным стрессом. Однако ключевое слово здесь — домашний. Когда вы завариваете чай собственноручно, то контролируете качество, избегаете сахара и получаете максимальную пользу от антиоксидантов.

