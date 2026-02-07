Авиакатастрофа в Антарктиде: исследователи снова нашли обломки разбитого самолета

Обломок самолета ВВС Аргентины. Фото: БТА

Болгарские полярники снова наткнулись на следы авиакатастрофы, произошедшей почти полвека назад в Антарктиде. После высадки на мысе Бернард на острове Ливингстон исследователи обнаружили новые обломки самолета ВВС Аргентины, который разбился в 1976 году.

Об этом сообщило издание Heritage Daily.

О находке сообщил командир болгарского научно-исследовательского судна «Святые Кирилл и Мефодий» капитан второго ранга Радко Муевский. По его словам, фрагменты идентифицировали после осмотра местности с помощью дрона. Металлические части заметил физик Олег Васильев, после чего их доставили на борт судна.

Это уже второй случай, когда болгарская антарктическая экспедиция находит обломки этого самолета. Первые фрагменты были зафиксированы в начале 2024 года в районе Фолс-Бей и Бернард-Пойнт. Известно, что воздушное судно выполняло разведывательные полеты — оценивало условия для научных работ и морской навигации, когда потерпело катастрофу.

На борту корабля провели церемонию почтения памяти погибших военнослужащих ВМС и ВВС Аргентины. Представитель аргентинского флота лейтенант Агустин Виейра да Коста поблагодарил болгарскую команду. Поднятые детали доставят на военно-морскую базу Мар-дель-Плата.

«Исследовательское судно „Святые Кирилл и Мефодий“ (NIK 421) отправилось из Варны в Антарктиду 7 ноября и достигло Мар-дель-Платы 13 декабря 2025 года после лунного пересечения Атлантики. Корабль продолжает поддерживать антарктические миссии Болгарии, включая операции на болгарской антарктической базе Святого Климента Охридского на острове Ливингстон.», — отметили в статье.

Напомним, под трехмильным слоем антарктического льда скрывается рельеф, о котором наука до сих пор имела лишь приблизительные представления. Теперь — благодаря новому методу картографирования — исследователи получили самую подробную на сегодня цифровую карту континента «подо льдом». Ученые уже нашли десятки тысяч неизвестных структур.