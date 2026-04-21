Тайна Ноева ковчега: в Турции обнаружили сеть туннелей, которые связаны с библейским описанием

Местность Дурупинар Фото: Mfikretyilmaz/CC BY 3.0

В горах Турции, примерно в 29 километрах к югу от горы Арарат, снова активизировались исследования формации Дурупинар — геологического образования, которое часть исследователей связывает с библейской историей о Ноевом ковчеге.

Об этом сообщило издание Daily Mail.

Команда Noah’s Ark Scans сообщила о результатах новых обследований этого участка. По словам независимого исследователя Эндрю Джонса, во время работ применили георадар, который позволяет исследовать структуры под поверхностью. По его словам, прибор обнаружил сеть подземных «коридоров», которые сходятся к центральной полости, которую он описал как атриум.

Джонс связывает эти результаты с библейским описанием ковчега, где говорится о трех внутренних уровнях. По его мнению, обнаруженные структуры могут соответствовать такой многоуровневой организации пространства. В то же время он отмечает, что георадар лишь позволяет «заглянуть» под землю и зафиксировать возможные полости.

Кроме этого, исследователи использовали инфракрасную термографию — метод теплового зондирования, который позволяет выявлять скрытые структуры. По их данным, результаты также могут указывать на наличие объекта, по форме напоминающего корпус судна, расположенного под слоем почвы.

Формация Дурупинар стала известной в середине ХХ века. По местным сообщениям, в мае 1948 года после сильных дождей и землетрясений часть территории смыло, что позволило увидеть это образование. Впоследствии его обнаружил курдский пастух.

В Библии отмечается, что Ноев ковчег остановился на «горах Арарата» после потопа, который длился 150 дней. Также там приведены ориентировочные размеры судна: 300 локтей в длину, 50 — в ширину и 30 — в высоту. Часть исследователей считает, что формация Дурупинар по своим контурам может соответствовать этим пропорциям.

В рамках исследований команда Noah’s Ark Scans в 2024 году отобрала 88 образцов почвы изнутри и снаружи формации. По словам участников проекта, анализ показал повышенный уровень калия, что может быть связано с разложением органических материалов, в частности древесины.

Исследователи также обратили внимание на климатические условия местности. По их словам, из-за низких температур объект может оставаться замерзшим примерно половину года, что, по их мнению, могло способствовать сохранению отдельных элементов в окаменевшем состоянии.

Отдельные результаты касаются структуры под поверхностью. По словам Джонса, во время предыдущих исследований удалось обнаружить угловые образования на глубине до 20 футов, которые могут напоминать помещения под поверхностью. Другой участник команды, Уильям Кребтри, заявил о возможном наличии тоннеля, который проходит от верхней части формации к ее середине.

Также исследователи отмечают, что растительность в пределах образования отличается от окружающей — в частности, по цвету. Они предполагают, что это может свидетельствовать о другом составе почвы в этой зоне.

В то же время вопрос происхождения формации остается дискуссионным. Значительная часть ученых считает ее естественным геологическим образованием, сформированным в результате природных процессов. Зато команда Noah’s Ark Scans настаивает на необходимости дальнейших исследований.

По словам Джонса, следующим этапом может стать бурение и установка камер для изучения внутренних структур. Исследователи рассматривают возможность получения образцов из более глубоких слоев и детального обследования обнаруженных полостей.

Напомним, ранее в древней Библии нашли загадочное пророчество о «завершении эпохи человечества».