Кинолог честно признался, почему никогда не завел бы собаку популярной породы

Собачий бихевиорист Уилл Атертон поделился своим мнением о спаниелях и объяснил, почему не рекомендовал бы эту породу для большинства занятых семей. Его комментарии вызвали активное обсуждение среди пользователей соцсетей.

Об этом сообщило издание Express.

Кинолог регулярно делится советами по выбору собак в соответствии с образом жизни владельцев. В одном из своих популярных видео он ответил пользователю, который спросил: «Почему ты так ненавидишь спаниелей?». В ответ Атертон отметил, что это совсем не так. По его словам, он очень любит спаниелей и так же не ненавидит хаски, хотя именно такое мнение часто появляется у пользователей Сети.

Видео, в котором кинолог объяснил свою позицию, набрало более 1,4 миллиона просмотров. В нем он рассказал, что ему нравится работать со спаниелями в поле и наблюдать за тем, как они охотятся.

«Одна из вещей, которая мне нравится в мире собак больше всего, это когда я выхожу на прогулку с дядей Салли (так зовут его собаку, — Ред.) и мы тренируемся в поле, занимаясь охотой, и ты видишь, как спаниель бьет дичь, пробирается сквозь густой вереск и живые изгороди, опустив нос, разбивается на четверти и прекрасно охотится», — сказал он.

В то же время Атертон отметил, что энергичность спаниелей может стать проблемой в обычном семейном доме.

«Проблема заключается в том, что когда вы приносите такую энергию в шумный семейный дом, она редко хорошо сочетается», — пояснил кинолог.

Он также отметил, что такая порода не очень хорошо сочеталась бы с его собственным образом жизни и семьей из-за чрезмерной активности собак.

Часть пользователей поддержала мнение специалиста. Один из комментаторов написал, что имеет двух спаниелей и полностью согласен с его словами. Другой пользователь рассказал, что их спрингер-спаниель требует большой вовлеченности и много бегает вместе с владельцем.

В то же время другие владельцы собак заявили, что имеют спокойных кокер-спаниелей, которые хорошо вписались в домашнюю жизнь.

Эксперты Dogs R Dogs также отмечают, что спаниели могут быть хорошими домашними любимцами при условии правильного обучения с самого начала.

Специалисты отмечают, что спаниелей разводили для охоты и апортировки, поэтому их природные инстинкты не исчезают в домашней среде. Без надлежащей дрессировки высокий уровень энергии и решительности может приводить к проблемам с поведением.

Также эксперты отмечают, что многие владельцы недооценивают, сколько внимания нужно спаниелям для того, чтобы научиться успокаиваться.

«Главное, чему нужно научить спаниеля, это получать удовольствие от ничегонеделания», — пояснили специалисты.

