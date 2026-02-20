Маникюр, который станет хитом весны-2026: трендовые варианты (фото)

Маникюр. / © Instagram

То ли разгар лета, то ли холодная зима, а красные ногти всегда в моде. Чтобы разнообразить свой маникюр, подумайте о красных кончиках. Это трендовый, сезонный вариант вневременного французского маникюра. Он будет выглядеть современным, но одновременно сдержанным и элегантным.

Идеями для красного французского маникюра поделились эксперты Glamour.

Nail-эксперты говорят, что однотонные красные французские кончики ногтей сами по себе являются выразительным дополнением любого образа. Однако, если вы ищете что-то особенное, они станут идеальной основой для модных эффектов ногтей – как магнитное покрытие «кошачий глаз», стразы и нежные акценты нейл-арта.

В целом экспериментальный французский маникюр является главным трендом этого года.

«Классические французские кончики ногтей получат обновление в 2026 году с хромированным покрытием и деталями из страз, что придаст современному оттенку вневременному маникюру», – рассказала эксперт по ногтям Джули Рассел.

ФОТО

Напомним, мы писали об и деальном офисном маникюре - как выбрать дизайн, имеющий дорогой и уместный вид на работе.