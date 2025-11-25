ТСН в социальных сетях

Не добавляйте этот популярный продукт в фарш: котлеты становятся жесткими и сухими

Советы профессиональных поваров, которые помогут приготовить нежные и сочные мясные котлеты.

Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
Что нельзя добавлять в фарш на котлеты

Что нельзя добавлять в фарш на котлеты / © pixabay.com

Многие хозяйки удивляются, почему котлеты иногда получаются твердыми и сухими, даже если мясо свежее и качественное. Часто причина кроется не в способе жарки или выборе фарша, а в одном популярном ингредиенте, обычно добавляемом для мягкости. На самом деле, он работает наоборот и может полностью испортить структуру блюда.

Какой продукт нельзя добавлять в котлеты: главная ошибка

Многие добавляют картофель, натертый или перекрученый, надеясь сделать котлеты более нежными. Но на самом деле картофель — это ингредиент, который ни в коем случае не стоит добавлять, если цель — получить сочное и мягкое блюдо.

Почему картофель делает котлеты жесткими

  • Крахмал стягивает фарш. Во время жарки крахмал уплотняется и котлеты теряют естественную сочность. Мясные волокна стают плотными, а внутри появляется резиновая текстура.

  • Картофель извлекает влагу. Он забирает жидкость из фарша, поэтому котлеты получаются сухими, особенно если мясо нежирное.

  • Нарушает структуру белков. Из-за картофеля котлета плохо держит форму и одновременно становится жесткой по краям.

Что добавлять вместо картофеля, чтобы котлеты были мягкими

  • Замоченный хлеб или булка в молоке или в воде делает фарш воздушным и нежным.

  • Тертый лук сохраняет влагу и добавляет мягкость.

  • Чуть-чуть холодной воды или сливок усиливают сочность и не меняют мясной вкус.

  • Яйцо — не более одного на полкило фарша. Помогает держать форму, не делая блюдо жестким.

Дополнительные советы по приготовлению идеальных котлет

  • Не перебивайте фарш в пасту — это делает котлеты «каучуковыми».

  • Не пережаривайте: достаточно обжарить и довести до готовности под крышкой.

  • Используйте фарш с достаточным количеством жира, до 20-30%.

  • Давая фаршу отдохнуть 15 минут, вы получаете равномерную консистенцию.

