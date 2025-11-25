Не додавайте цей популярний продукт у фарш: котлети стають жорсткими та сухими

Що не можна додавати у фарш на котлети / © pixabay.com

Багато господинь дивуються, чому котлети інколи виходять твердими та сухими, навіть якщо м’ясо свіже та якісне. Часто причина криється не у способі смаження чи виборі фаршу, а в одному популярному інгредієнті, який звично додають для м’якості. Та насправді він працює навпаки та може повністю зіпсувати структуру страви.

Який продукт не можна додавати в котлети: головна помилка

Багато хто додає картоплю, натерту чи перекручену, сподіваючись зробити котлети більш ніжними. Та насправді картопля — це інгредієнт, який у жодному разі не варто додавати, якщо мета — отримати соковиту і м’яку страву.

Чому картопля робить котлети жорсткими

Крохмаль стягує фарш. Під час смаження крохмаль ущільнюється, і котлета втрачає природну соковитість. М’ясні волокна стають щільними, а всередині утворюється гумова текстура.

Картопля витягує вологу. Вона забирає рідину з фаршу, тому котлети виходять сухими, особливо якщо м’ясо нежирне.

Порушує структуру білків. Через картоплю котлета погано тримає форму та одночасно стає твердою по краях.

Що додавати замість картоплі, щоб котлети були м’якими

Замочений хліб або булка у молоці чи воді робить фарш повітряним і ніжним.

Терта цибуля зберігає вологу та додає м’якості.

Трохи холодної води або вершків підсилюють соковитість і не змінюють м’ясний смак.

Яйце — не більше одного на пів кіло фаршу. Допомагає тримати форму, не роблячи страву жорсткою.

Додаткові поради для приготування ідеальних котлет