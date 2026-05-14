Один неожиданный ингредиент убирает горечь кофе: сахар больше не нужен

Кофе

Любители черного кофе могут сделать напиток менее горьким без молока и сахара с помощью одного простого ингредиента — обычной соли. Именно такой способ улучшения вкуса посоветовал медицинский работник доктор Каран Раджан.

Об этом сообщило издание Express.

По словам врача, достаточно добавить в кофе щепотку соли. Он объяснил, что соль помогает блокировать рецепторы горечи на языке, из-за чего вкус напитка становится мягче и приятнее. Благодаря этому потребность добавлять сахар может уменьшиться.

Эксперты из Espresso Works также поддержали этот способ. Они отметили, что соль не только смягчает резкость черного кофе, но и помогает лучше раскрыть естественные вкусовые нотки зерен. В частности, речь идет об ореховых оттенках и легкой естественной сладости, которая есть у некоторых сортов кофе.

Специалисты добавляют, что соль может влиять не только на вкус, но и усиливать аромат напитка. При этом для эффекта достаточно совсем небольшого количества.

Отдельное внимание эксперты обращают и на возможную пользу черного кофе для здоровья. Умеренное потребление кофе может быть связано со снижением риска развития диабета 2 типа. Также некоторые исследования свидетельствуют о возможном защитном эффекте в отношении нейродегенеративных заболеваний, в частности болезни Альцгеймера и Паркинсона.

Кроме этого, утренняя чашка черного кофе может помогать поддерживать вес и здоровье кишечника. Одно из исследований также показало, что употребление трех-пяти чашек кофе в день может быть связано со снижением риска сердечно-сосудистых заболеваний на 15%.

В то же время ученые отмечают, что кофе имеет сложный состав и влияет на организм по-разному. В Национальной медицинской библиотеке отмечают, что обжаренный кофе содержит более тысячи биологически активных соединений. Среди них — кофеин, хлорогеновые кислоты, а также дитерпены кафестол и кахвеол.

Исследователи указывают, что некоторые компоненты кофе могут иметь антиоксидантные, противовоспалительные, антифибротические или потенциально противораковые свойства. В то же время отдельные вещества способны влиять на уровень холестерина, поэтому медики советуют употреблять кофе умеренно.

