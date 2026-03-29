В Украине перевели часы: как узнать точное время

Украина перешла на летнее время. Стрелки часов перевели на час вперед.

Большинство современных гаджетов, включая смартфоны, компьютеры и планшеты, осуществляют сезонную смену времени автоматически. Однако если этого не произошло, вы можете узнать точное время несколькими способами.

Самый простой способ узнать точное время — воспользоваться поиском Google. Введите запрос «точное время Украина» или «узнать точное время в Киеве». Сразу под поисковой строкой появится правильное время.

Мобильный телефон

Большинство смартфонов производят изменение времени автоматически, и проснувшись, их пользователи уже видят правильное время. Но многие мобильные операторы дополнительно предлагают бесплатную услугу, которая позволяет узнать точное время.

Чтобы воспользоваться этой услугой, наберите *160# и нажмите клавишу вызова. Эту услугу можно воспользоваться, даже если на счете нет денег. После отправки запроса пользователь получит СМС с указанием времени, даты и дня недели.

Стационарный телефон

Точное время можно узнать, созвонившись со стационарного телефона на номер 121.

Часовой пояс Украины

Украина находится в восточноевропейском времени (UTC+2). Но существуют определенные нюансы, которые возникают, когда дважды в год в Украине происходит смена времени на летнее и зимнее.

Зимнее время (восточноевропейское стандартное время — UTC+2) начинает действовать с последнего воскресенья октября. В этот день стрелки часов переводят на один час назад.

Летнее время (восточноевропейское летнее время UTC+3) начинает действовать с последнего воскресенья марта, тогда стрелки переводят на один час вперед.

Отметим, что порядок перехода на летнее и зимнее время определяет постановление Кабинета министров №509. Согласно ей, дата, когда переводить часы на летнее время 2026 года, приходится на конец марта.