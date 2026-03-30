Женщина отвела собаку к грумеру и получила сюрприз — история, возмутившая Сеть

Отвела хаски к грумеру и не узнала / © pixabay.com

Женщина поделилась в соцсетях опытом после визита в грумер со своей собакой — результат стрижки оказался настолько неожиданным, что она едва узнала любимца.

Об этом сообщает mirror.

По словам владелицы, она записала своего хаски на груминг из-за проблем с шерстью. Ранее мастер уже подравнивал шерсть на лапах и животе, и результат ее полностью устраивал. Поэтому на этот раз она согласилась на «обновление», рассчитывая увидеть ухоженного и чистоплотного пса.

Однако после процедуры ее ждало полное разочарование. Когда женщина пришла забирать собаку, она сначала даже не поняла, что это пес.

В видео в TikTok она показала результат до и после с подписью: Этого не может быть.

«Вы серьезно? Я не знаю, смеяться или плакать. Я пришла забрать собаку и даже не узнала ее. Чей это пес? Он полностью выбрит, почти лысый, с большой головой», — эмоционально прокомментировала она.

Как видно на видео, тело собаки почти полностью выбрили, вероятно, из-за колтунов, тогда как голова осталась пушистой. Такой контраст еще больше усугубил шок от результата.

Ролик быстро стал вирусным, собрав тысячи реакций. Часть пользователей отнеслась к ситуации с юмором, однако многие выразили обеспокоенность из-за возможных последствий для здоровья животного.

Как на историю с собакой отреагировали пользователи

Некоторые комментаторы отметили, что полное бритье собак с двойной шерстью может оказаться опасным.

«Теперь ему сложнее регулировать температуру тела», — написал один из пользователей.

Профессиональные грумеры также присоединились к обсуждению. Один из них отметил, что даже при сильном сваливании шерсти обычно можно обойтись без полного бритья, если использовать правильные инструменты и иметь достаточно времени.

Эксперты отмечают: породы с двойной шерстью, в частности хаски, имеют естественную защиту как от холода, так и от жары. Полное сбривание может привести к перегреву, солнечным ожогам и даже проблемам с отрастанием шерсти в будущем.

Пока женщина не сообщает, планирует ли жаловаться на грумера. В то же время, эта история о собаке вызвала широкую дискуссию об ответственности мастеров и важности четко обсуждать желаемый результат перед процедурой.