«У Трампа нет козырей»: политолог о ситуации вокруг Ирана

Дональд Трамп / © Associated Press

США, вероятно, готовятся к проведению ограниченной военной операции на территории Ирана.

Такое мнение в прямом эфире Эспрессо высказал политолог, руководитель аналитического центра «Деловая Столица» Вадим Денисенко.

«Если говорить о более реалистичных сценариях, то на сегодняшний день существует относительно малый, если не сказать мизерный вариант, что сторонам удастся договориться по дипломатическому пути», — отметил он.

Эксперт добавил, что ситуация развивается в направлении силового сценария.

«Пока все идет к тому, что США действительно будут делать какую-то ограниченную военную операцию на территории Ирана, но мы тоже должны понимать, что это может привести к гуманитарной катастрофе на Ближнем Востоке», — подчеркнул Денисенко.

Он пояснил, что одним из ключевых рисков являются возможные ответные действия Тегерана.

Почему? Потому что Иран предупредил, что в случае подобных вещей Иран будет бить по опреснительным станциям стран Персидского залива», — сказал политолог.

По его словам, это может иметь катастрофические последствия для региона.

«Если это произойдет, это реально может привести к гуманитарной катастрофе в целом ряде регионов Персидского залива», — подчеркнул он.

Денисенко также отметил, что даже успешная ограниченная операция не решит ключевые проблемы.

«Поэтому пока, мне кажется, у Трампа нет козырей, которые он любит говорить», — отметил эксперт.

«И пока, даже ограниченная военная операция, даже удачная военная операция, это ограниченная, я имею в виду, по захвату острова Харг или какого-нибудь другого объекта. Пока она не решает вопроса разблокирования Ормузского пролива, и он вообще не решает вопрос того, как будут дальше развиваться события по обстрелам Ираном стран своих соседей», — добавил он.

