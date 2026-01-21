Навроцкий упомянул об Украине на фоне ситуации вокруг Гренландии: заявление

Кароль Навроцкий. / © Associated Press

Реклама

Европейский Союз имеет «серьезные проблемы» с обеспечением собственной безопасности и нуждается в давлении американского президента Дональда Трампа.

Об этом заявил польский президент Кароль Навроцкий во время своего выступления на панельной дискуссии по европейской обороне на Всемирном экономическом форуме, пишет Polska Agencja Prasowa.

Он напомнил, что именно Трамп оказывал давление на европейских союзников по увеличению расходов на оборону на прошлогоднем саммите НАТО в Гааге. По его словам, именно Штаты являются важнейшим союзником Польши.

Реклама

Навроцкий убежден, что, несмотря на напряженность вокруг Гренландии, Североатлантический альянс остается стабильным. Он выразил надежду, что вопрос острова будет решен дипломатическим путем.

Польский лидер отметил, что напряженность вокруг Гренландии не означает, что в Европе забыли войну России против Украины. Он назвал это полномасштабное вторжение самым важным вопросом, с которым сейчас сталкиваются Польша, восточный фланг НАТО и «весь свободный мир».

«Мы все еще ощущаем угрозу со стороны России. Мы находимся в разгаре гибридной войны», — напомнил Навроцкий.

Он также выразил мнение о том, что «мы медленно приближаемся к миру в Украине».

Реклама

Напомним, в Давосе продолжается Всемирный экономический форум. Происходит он под знаком геополитического давления. В частности, президент Дональд Трамп прибыл в Швейцарию с ультиматумом: либо Европа соглашается на передачу Гренландии Соединенным Штатам, либо получает сокрушительные торговые тарифы.