Переговоры по Украине в США: Виткофф прокомментировал контакты с Киевом и Москвой

Стив Виткофф / © Getty Images

Реклама

Во Флориде в течение нескольких дней состоялись переговоры с участием украинской, американской, европейской и российской сторон, посвященные вопросам безопасности и возможным параметрам мирного урегулирования войны в Украине.

По словам специального посланника США Стив Виткофф, встречи как с украинской, так и российской делегациями были конструктивными и сосредоточенными на согласовании дальнейших шагов.

Об этом Виткофф написал в сети Х

Реклама

Украинскую делегацию представляли секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустем Умеров и начальник Генерального штаба Вооруженных сил Украины генерал-лейтенант Андрей Гнатов. С американской стороны в переговорах принимали участие также Джаред Кушнер и сотрудник Белого дома Джош Грюэнбаум.

К консультациям присоединились и ключевые советники по национальной безопасности европейских стран с целью синхронизации позиций между Украиной, США и Европой относительно общего стратегического подхода.

Отдельно состоялись переговоры в формате США-Украина. Во время них стороны сосредоточились на нескольких направлениях: дальнейшем развитии 20-точечного плана, согласовании многосторонних гарантий безопасности, формировании рамок гарантий безопасности со стороны США для Украины, а также на проработке экономического и восстановительного плана.

Особое внимание было уделено временным рамкам и последовательности реализации последующих этапов договоренностей.

Реклама

Украинская сторона подчеркнула, что остается преданной достижению справедливого и устойчивого мира. Ключевыми приоритетами определено прекращение боевых действий, обеспечение гарантированной безопасности и создание условий для восстановления, стабильности и долгосрочного развития страны.

В то же время, во Флориде состоялись и отдельные встречи американской делегации с российской стороной. Россию представлял специальный посланник Кирилл Дмитриев, который, по сообщениям, обсуждал с представителями США вопросы продвижения мирного плана президента США Дональд Трамп по Украине.

Между тем, спецпосланник Путина заявил, что переговоры в США по вопросу завершения войны в Украине проходят конструктивно.

Напомним, издание The Wall Street Journal сообщило, что американский бизнесмен Стив Виткофф совершил стремительный дипломатический взлет , несмотря на отсутствие опыта в геополитике, не благодаря личной поддержке Дональда Трампа, а из-за желания президента РФ Владимира Путина.