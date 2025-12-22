- Дата публикации
Переговоры по Украине в США: Виткофф прокомментировал контакты с Киевом и Москвой
Специальный посланник США Стив Виткофф заявил, что переговоры во Флориде с украинской и российской делегациями были конструктивными и касались гарантий безопасности и дальнейших шагов в рамках мирного урегулирования.
Во Флориде в течение нескольких дней состоялись переговоры с участием украинской, американской, европейской и российской сторон, посвященные вопросам безопасности и возможным параметрам мирного урегулирования войны в Украине.
По словам специального посланника США Стив Виткофф, встречи как с украинской, так и российской делегациями были конструктивными и сосредоточенными на согласовании дальнейших шагов.
Об этом Виткофф написал в сети Х
Украинскую делегацию представляли секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустем Умеров и начальник Генерального штаба Вооруженных сил Украины генерал-лейтенант Андрей Гнатов. С американской стороны в переговорах принимали участие также Джаред Кушнер и сотрудник Белого дома Джош Грюэнбаум.
К консультациям присоединились и ключевые советники по национальной безопасности европейских стран с целью синхронизации позиций между Украиной, США и Европой относительно общего стратегического подхода.
Отдельно состоялись переговоры в формате США-Украина. Во время них стороны сосредоточились на нескольких направлениях: дальнейшем развитии 20-точечного плана, согласовании многосторонних гарантий безопасности, формировании рамок гарантий безопасности со стороны США для Украины, а также на проработке экономического и восстановительного плана.
Особое внимание было уделено временным рамкам и последовательности реализации последующих этапов договоренностей.
Украинская сторона подчеркнула, что остается преданной достижению справедливого и устойчивого мира. Ключевыми приоритетами определено прекращение боевых действий, обеспечение гарантированной безопасности и создание условий для восстановления, стабильности и долгосрочного развития страны.
В то же время, во Флориде состоялись и отдельные встречи американской делегации с российской стороной. Россию представлял специальный посланник Кирилл Дмитриев, который, по сообщениям, обсуждал с представителями США вопросы продвижения мирного плана президента США Дональд Трамп по Украине.
Между тем, спецпосланник Путина заявил, что переговоры в США по вопросу завершения войны в Украине проходят конструктивно.
Напомним, издание The Wall Street Journal сообщило, что американский бизнесмен Стив Виткофф совершил стремительный дипломатический взлет , несмотря на отсутствие опыта в геополитике, не благодаря личной поддержке Дональда Трампа, а из-за желания президента РФ Владимира Путина.