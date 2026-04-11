Перемирие на Пасху: Зеленский назвал ключевое условие

Владимир Зеленский. / © Associated Press

Украина будет соблюдать режим тишины на Пасху. В то же время, были определены параметры реагирования, если армия РФ нарушит условия прекращения огня.

Об этом заявил украинский президент Владимир Зеленский.

Глава государства подчеркнул, что отсутствие ударов российских войск «в небе, на земле и на море будет означать отсутствие наших ответов». В то же время ВСУ готовы к любому развитию событий на фронте.

Сегодня определили параметры нашего реагирования на возможные нарушения условий прекращения огня российской армией. Мы все понимаем, с кем имеем дело. Украина будет соблюдать режим тишины и будет действовать исключительно зеркально», — заявил Зеленский.

По его словам, информация о зеркальном характере действий украинской армии и возможном продлении прекращения огня после Пасхи была доведена до российской стороны.

«Украина неоднократно предлагала России разные форматы прекращения огня. Мы считаем, что Пасха должна быть временем тишины и безопасности. Остановка огня на Пасху могла бы стать и началом реального движения к миру — с нашей стороны соответствующее предложение есть», — добавил президент.

Перемирие на Пасху — что известно

Киев еще за долго до Пасхи выдвинул идею прекращения огня на Пасху. Впрочем, Москва тянула с ответом до последнего. Вечером 9 апреля диктатор РФ Владимир Путин объявил о пасхальном перемирии. «Фюрер» заявил, что поручил своей армии прекратить огонь с 16:00 11 апреля до конца дня 12 апреля 2026 года.

Пасхальное перемирие будет длиться около полутора суток. В то же время президент Владимир Зеленский заявил, что Украина заинтересована не только в коротких паузах в боевых действиях, но и в реальном и длительном прекращении огня.

В свою очередь, военный эксперт Иван Ступак считает, что перемирием глава Кремля Владимир Путин демонстрирует «жест доброй воли». Впрочем, потом может подготовить коварный «сюрприз».