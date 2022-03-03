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Рада одобрила законы о национализации, борьбе с коллаборантами и мародерами

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Рада одобрила законы о национализации, борьбе с коллаборантами и мародерами

2 февраля 2021 года в здание Совета пытается прорваться неизвестный / commons.wikimedia.org

Парламент также призвал ООН ввести миротворцев в Украину.

На пленарном заседании Верховной Рады 3 марта народные депутаты приняли ряд законопроектов и одно постановление.

Об этом сообщили на Telegram-канале парламента.

Приняты следующие законопроекты:

  • законопроект "Об общей мобилизации";
  • законопроект "Об использовании Вооруженных Сил Украины и других военных формирований";
  • законопроект о внесении изменений в обеспечение ответственности лиц, причастных к коллаборационной деятельности;
  • законопроект о внесении изменений по уголовной ответственности за коллаборационную деятельность;
  • законопроект о внесении изменений относительно запрета на распространение и изготовление пропагандистской информационной продукции;
  • законопроект о внесении изменений по дополнительному регулированию обеспечения деятельности правоохранительных органов в условиях военного положения;
  • законопроект "О внесении изменений в Закон Украины "О судоустройстве и статусе судей" об изменении подсудности судов";
  • законопроект "О внесении изменений в Уголовный кодекс Украины об усилении ответственности за преступления против основ национальной безопасности Украины в условиях действия режима военного положения";
  • законопроект "Об обеспечении участия гражданских лиц в защите Украины";
  • законопроект о защите интересов субъектов при представлении отчетности или других документов во время военного состояния или состояния войны;
  • законопроект об основных принципах принудительного изъятия собственности Российской Федерации и резидентов страны агрессора на территории Украины;
  • законопроект о внесении изменений по усилению ответственности за мародерство;
  • законопроект о внесении изменений в особенности налогообложения и представления отчетности в условиях военного положения.

Потери россиян, воюющих против Украины:

По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, с утра 24 февраля до утра 2 марта войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери:

  • личного состава – около 9000 человек,
  • танков ‒ 217 ед,
  • боевых бронированных машин – 900 ед,
  • артиллерийских систем – 90,
  • РСЗО — 42,
  • средства ПВО – 11,
  • самолетов – 30 ед (информация уточняется),
  • вертолетов – 31 ед (информация уточняется);
  • автомобильной техники — 374,
  • легкие скоростные катера — 2 ед,
  • цистерн с ГСМ – 60,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 3,

С чего началось российское военное вторжение в Украину:

Как начиналась война России против Украины:

Россия наносит удары по гражданскому населению:

 
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