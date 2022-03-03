2 февраля 2021 года в здание Совета пытается прорваться неизвестный / commons.wikimedia.org

Рада одобрила законы о национализации, борьбе с коллаборантами и мародерами

Рада одобрила законы о национализации, борьбе с коллаборантами и мародерами

Парламент также призвал ООН ввести миротворцев в Украину.

На пленарном заседании Верховной Рады 3 марта народные депутаты приняли ряд законопроектов и одно постановление.

Об этом сообщили на Telegram-канале парламента.

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Приняты следующие законопроекты: