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Рада схвалила закони про націоналізацію, боротьбу з колаборантами та мародерами

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Рада схвалила закони про націоналізацію, боротьбу з колаборантами та мародерами

2 лютого 2021 року до будівлі Ради намагається прорватися невідомий / commons.wikimedia.org

Парламент також закликав ООН ввести миротворців до України.

На пленарному засіданні Верховної Ради 3 березня народні депутати ухвалили низку законопроєктів та одну постанову.

Про це повідомили на Telegram-каналі парламенту.

Ухвалені такі законопроєкти:

  • законопроєкт "Про загальну мобілізацію"; 
  • законопроєкт "Про використання Збройних Сил України та інших військових формувань"; 
  • законопроєкт про внесення змін до забезпечення відповідальності осіб, які причетні до колабораційної діяльності; 
  • законопроєкт про внесення змін щодо кримінальної відповідальності за колабораційну діяльність; 
  • законопроєкт про внесення змін щодо заборони поширення й виготовлення пропагандистської інформаційної продукції; 
  • законопроєкт про внесення змін щодо додаткового регулювання забезпечення діяльності правоохоронних органів в умовах воєнного стану;
  • законопроєкт "Про внесення змін до Закону України "Про судоустрій і статус суддів" щодо зміни підсудності судів";
  • законопроєкт "Про внесення змін до Кримінального кодексу України щодо посилення відповідальності за злочини проти основ національної безпеки України в умовах дії режиму воєнного стану"; 
  • законопроєкт "Про забезпечення участі цивільних осіб у захисті України"; 
  • законопроєкт про захист інтересів суб’єктів під час подання звітності або ж інших документів під час воєнного стану або ж стану війни; 
  • законопроєкт про основні засади щодо примусового вилучення власності Російської Федерації та резидентів країни агресора на території України; 
  • законопроєкт про внесення змін щодо посилення відповідальності за мародерство; 
  • законопроєкт про внесення змін щодо особливостей оподаткування й подання звітності в умовах воєнного стану.

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до ранку 2 березня військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

  • особового складу - близько 9000 осіб,
  • танків ‒ 217 од,
  • бойових броньованих машин ‒ 900 од,
  • артилерійських систем  – 90,
  • РСЗВ  - 42,
  • засоби ППО  - 11,
  • літаків – 30 од (інформація уточнюється),
  • гелікоптерів – 31 од (інформація уточнюється);
  • автомобільної техніки - 374,
  • легкі швидкісні катери - 2 од,
  • цистерн з ПММ  - 60,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня  - 3,

З чого почалося російське військове вторгнення до України:

Як починалася війна Росії проти України:

Росія завдає ударів по цивільному населенню:

 
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