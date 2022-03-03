2 лютого 2021 року до будівлі Ради намагається прорватися невідомий / commons.wikimedia.org

Рада схвалила закони про націоналізацію, боротьбу з колаборантами та мародерами

Рада схвалила закони про націоналізацію, боротьбу з колаборантами та мародерами

Парламент також закликав ООН ввести миротворців до України.

На пленарному засіданні Верховної Ради 3 березня народні депутати ухвалили низку законопроєктів та одну постанову.

Про це повідомили на Telegram-каналі парламенту.

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Ухвалені такі законопроєкти: