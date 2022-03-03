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Окупанти все частіше кидають техніку та здаються в полон - СБУ

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Окупанти все частіше кидають техніку та здаються в полон - СБУ

СБУ

Російські солдати під час телефонних розмов з матерями просять їх поширювати інформацію про те, що відбувається в Україн.

Російські окупанти все частіше відмовляються йти в наступ і здаються в полон.

Про це повідомили у пресслужбі СБУ.

Один із таких випадків стався у районі Миколаєва, де висадився ворожий десант. ВСУ одразу його знищили. А ті окупанти, що вижили, здалися в полон.

“Згодом поблизу Миколаєва добровільно  здалися в полон ще шість російських танкістів. Шалений опір українців і ЗСУ поступово змінили наступальний характер російських окупантів. Тож частішають випадки, коли солдати та офіцери РФ здаються в полон і відмовляються продовжувати наступ. І роблять це цілими організованими групами”, — розповіли в СБУ.

Там також додали, що російські солдати під час телефонних розмов з матерями просять їх поширювати інформацію про те, що відбувається в Україні, і не вірити тому, що показують російським ТБ.

“Для родичів російських окупантів в Україні віднедавна функціонує Об’єднаний центр. До нього можуть звертатися матері російських солдатів, які хочуть забрати з полону своїх синів. Для звернень громадян цілодобово працюють телефони: 38 067 650 83 32,  38 098 087 36 01. Та електронна пошта: united.centre.ssu@gmail.com”, — додали в пресслужбі СБУ. 

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до ранку 2 березня військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

  • особового складу - близько 9000 осіб,
  • танків ‒ 217 од,
  • бойових броньованих машин ‒ 900 од,
  • артилерійських систем  – 90,
  • РСЗВ  - 42,
  • засоби ППО  - 11,
  • літаків – 30 од (інформація уточнюється),
  • гелікоптерів – 31 од (інформація уточнюється);
  • автомобільної техніки - 374,
  • легкі швидкісні катери - 2 од,
  • цистерн з ПММ  - 60,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня  - 3,

З чого почалося російське військове вторгнення до України:

Як починалася війна Росії проти України:

Росія завдає ударів по цивільному населенню:

Ти ж хотів землі цієї, тож тепер змішайся з нею

Ти ж хотів землі цієї, тож тепер змішайся з нею
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