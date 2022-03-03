Окупанти все частіше кидають техніку та здаються в полон - СБУ

Окупанти все частіше кидають техніку та здаються в полон - СБУ

Російські солдати під час телефонних розмов з матерями просять їх поширювати інформацію про те, що відбувається в Україн.

Російські окупанти все частіше відмовляються йти в наступ і здаються в полон.

Про це повідомили у пресслужбі СБУ.

Один із таких випадків стався у районі Миколаєва, де висадився ворожий десант. ВСУ одразу його знищили. А ті окупанти, що вижили, здалися в полон.

“Згодом поблизу Миколаєва добровільно здалися в полон ще шість російських танкістів. Шалений опір українців і ЗСУ поступово змінили наступальний характер російських окупантів. Тож частішають випадки, коли солдати та офіцери РФ здаються в полон і відмовляються продовжувати наступ. І роблять це цілими організованими групами”, — розповіли в СБУ.

Там також додали, що російські солдати під час телефонних розмов з матерями просять їх поширювати інформацію про те, що відбувається в Україні, і не вірити тому, що показують російським ТБ.

“Для родичів російських окупантів в Україні віднедавна функціонує Об’єднаний центр. До нього можуть звертатися матері російських солдатів, які хочуть забрати з полону своїх синів. Для звернень громадян цілодобово працюють телефони: 38 067 650 83 32, 38 098 087 36 01. Та електронна пошта: united.centre.ssu@gmail.com”, — додали в пресслужбі СБУ.

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до ранку 2 березня військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

особового складу - близько 9000 осіб,

танків ‒ 217 од,

бойових броньованих машин ‒ 900 од,

артилерійських систем – 90,

РСЗВ - 42,

засоби ППО - 11,

літаків – 30 од (інформація уточнюється),

гелікоптерів – 31 од (інформація уточнюється);

автомобільної техніки - 374,

легкі швидкісні катери - 2 од,

цистерн з ПММ - 60,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3,

З чого почалося російське військове вторгнення до України:

Як починалася війна Росії проти України:

Росія завдає ударів по цивільному населенню: