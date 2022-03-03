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Верховна Рада підтримала звернення про введення до України миротворців ООН

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Верховна Рада підтримала звернення про введення до України миротворців ООН

Associated Press

Верховна Рада України підтримала звернення до ООН із проханням про введення до країни миротворців.

Про це повідомила фракція "Слуга народу".

Парламент України також просить генсека ООН стати посередником у вирішенні конфлікту.

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних сил України, від ранку 24 лютого до ранку 2 березня військам країни-загарбниці Росії були завдані такі втрати:

  • особового складу - близько 9000 осіб,
  • танків ‒ 217 од,
  • бойових броньованих машин ‒ 900 од,
  • артилерійських систем  – 90,
  • РСЗВ  - 42,
  • засоби ППО  - 11,
  • літаків – 30 од (інформація уточнюється),
  • гелікоптерів – 31 од (інформація уточнюється);
  • автомобільної техніки - 374,
  • легкі швидкісні катери - 2 од,
  • цистерн з ПММ  - 60,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня  - 3,

З чого почалося російське військове вторгнення до України:

Як починалася війна Росії проти України:

Росія завдає ударів по цивільному населенню:

 
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