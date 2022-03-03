Рік солідарності: відомий турецький ресторатор відправив допомогу до України

Рік солідарності: відомий турецький ресторатор відправив допомогу до України

Турецький ресторатор підтримав Україну.

Відомий турецький кухар та ресторатор Бурак Оздемір зібрав для України гуманітарну допомогу.

Про це він написав у соцмережі.

"Ми зібралися заради України. CZN доставив до Червоного Півмісяця допомогу для народу України. Рік солідарності", - написав турецький ресторатор.

Kızılay'ın iyilik elçisi @CznBurak'la #Ukrayna için bir araya geldik.



CZN, ihtiyaç sahibi Ukrayna halkı için getirdiği yardım malzemelerini Kızılay'a teslim ederek Ukrayna'ya uğurladı. #DayanışmaYılı pic.twitter.com/1vVM2avsap — Türk Kızılay (@Kizilay) March 3, 2022

Втрати росіян, які воюють проти України: