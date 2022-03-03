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Wizz Air пропонує роботу за кордоном біженцям з України

Wizz Air пропонує роботу за кордоном біженцям з України

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Wizz Air пропонує роботу за кордоном біженцям з України

УНІАН

Компанія допоможе з переїздом та оформленням документів.

Угорська бюджетна авіакомпанія Wizz Air пропонує біженцям з України претендувати на одну з офісних вакансій у компанії.

Про це компанія повідомила у Facebook.

"Ми прагнемо усіляко підтримувати громадян України, тому запрошуємо їх подати заявку на одну з багатьох офісних посад у WIZZ", - йдеться у повідомленні.

Компанія пропонує допомогу з переїздом, 30-денне розміщення в готелі, допомогу в отриманні дозволу на роботу в Будапешті або в іншому місці.

Відкриті вакансії можна переглянути за посиланням.

Нагадаємо, авіакомпанія Wizz Air безкоштовно надасть 100 тис. квитків для українців, які покидають країну через воєнну агресію Росії. Рейси заплановано з Польщі, Румунії, Угорщини та Словаччини.

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до ранку 2 березня військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

  • особового складу - близько 9000 осіб,
  • танків ‒ 217 од,
  • бойових броньованих машин ‒ 900 од,
  • артилерійських систем  – 90,
  • РСЗВ  - 42,
  • засоби ППО  - 11,
  • літаків – 30 од (інформація уточнюється),
  • гелікоптерів – 31 од (інформація уточнюється);
  • автомобільної техніки - 374,
  • легкі швидкісні катери - 2 од,
  • цистерн з ПММ  - 60,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня  - 3,

З чого почалося російське військове вторгнення до України:

Як починалася війна Росії проти України:

Росія завдає ударів по цивільному населенню:

 
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