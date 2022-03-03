Wizz Air пропонує роботу за кордоном біженцям з України

Компанія допоможе з переїздом та оформленням документів.

Угорська бюджетна авіакомпанія Wizz Air пропонує біженцям з України претендувати на одну з офісних вакансій у компанії.

Про це компанія повідомила у Facebook.

"Ми прагнемо усіляко підтримувати громадян України, тому запрошуємо їх подати заявку на одну з багатьох офісних посад у WIZZ", - йдеться у повідомленні.

Компанія пропонує допомогу з переїздом, 30-денне розміщення в готелі, допомогу в отриманні дозволу на роботу в Будапешті або в іншому місці.

Відкриті вакансії можна переглянути за посиланням.

Нагадаємо, авіакомпанія Wizz Air безкоштовно надасть 100 тис. квитків для українців, які покидають країну через воєнну агресію Росії. Рейси заплановано з Польщі, Румунії, Угорщини та Словаччини.