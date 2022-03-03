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Wizz Air предлагает работу за границей беженцам из Украины

Wizz Air предлагает работу за границей беженцам из Украины

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Wizz Air предлагает работу за границей беженцам из Украины

УНИАН

Компания поможет с переездом и оформлением документов.

Венгерская бюджетная авиакомпания Wizz Air предлагает беженцам из Украины претендовать на одну из офисных вакансий компании.

Об этом компания сообщила в Facebook.

"Мы стремимся всячески поддерживать граждан Украины, поэтому приглашаем их подать заявку на одну из многих офисных должностей в WIZZ", — говорится в сообщении.

Компания предлагает помощь с переездом, 30-дневное размещение в отеле, помощь в получении разрешения на работу в Будапеште или в другом месте.

Открытые вакансии можно просмотреть по ссылке.

Напомним, авиакомпания Wizz Air бесплатно предоставит 100 тыс. билетов для украинцев, покидающих страну из-за военной агрессии России. Рейсы запланированы из Польши, Румынии, Венгрии и Словакии.

Потери россиян, воюющих против Украины:

По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, с утра 24 февраля до утра 2 марта войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери:

  • личного состава – около 9000 человек,
  • танков ‒ 217 ед,
  • боевых бронированных машин – 900 ед,
  • артиллерийских систем – 90,
  • РСЗО — 42,
  • средства ПВО – 11,
  • самолетов – 30 ед (информация уточняется),
  • вертолетов – 31 ед (информация уточняется);
  • автомобильной техники — 374,
  • легкие скоростные катера — 2 ед,
  • цистерн с ГСМ – 60,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 3,

С чего началось российское военное вторжение в Украину:

Как начиналась война России против Украины:

Россия наносит удары по гражданскому населению:

 
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