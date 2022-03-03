Wizz Air предлагает работу за границей беженцам из Украины

Компания поможет с переездом и оформлением документов.

Венгерская бюджетная авиакомпания Wizz Air предлагает беженцам из Украины претендовать на одну из офисных вакансий компании.

Об этом компания сообщила в Facebook.

"Мы стремимся всячески поддерживать граждан Украины, поэтому приглашаем их подать заявку на одну из многих офисных должностей в WIZZ", — говорится в сообщении.

Компания предлагает помощь с переездом, 30-дневное размещение в отеле, помощь в получении разрешения на работу в Будапеште или в другом месте.

Открытые вакансии можно просмотреть по ссылке.

Напомним, авиакомпания Wizz Air бесплатно предоставит 100 тыс. билетов для украинцев, покидающих страну из-за военной агрессии России. Рейсы запланированы из Польши, Румынии, Венгрии и Словакии.