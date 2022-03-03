Щоб зменшити випадки мародерства: освітлення вулиць Енергодара знову працюватиме

Щоб зменшити випадки мародерства: освітлення вулиць Енергодара знову працюватиме

Однак, під час повітряної тривоги необхідно терміново вимкнути світло.

З метою зменшення ризику мародерства від 3 березня в Енергодарі припиняється затемнення вулиць та будинків.

Центральні вулиці Енергодара будуть освітлені.

Про це повідомив мер міста Дмитро Орлов.

Комендантська година в місті - від 19.00 до 05.30.

Однак він наголосив, що в разі додаткових повідомлень від РНБО або сигналу повітряної тривоги необхідно буде терміново вимкнути світло.

Нагадаємо, у Львові передаватимуть дані до СБУ про орендодавців чи готельєрів, які виставляють завищену ціну за помешкання.