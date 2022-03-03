Чтобы уменьшить случаи мародерства: освещение улиц Энергодара снова будет работать

Чтобы уменьшить случаи мародерства: освещение улиц Энергодара снова будет работать

Однако во время воздушной тревоги необходимо срочно выключить свет.

В целях уменьшения риска мародерства с 3 марта в Энергодаре прекращается затемнение улиц и домов.

Центральные улицы Энергодара будут освещены.

Об этом сообщил мэр города Дмитрий Орлов.

Комендантский час в городе - с 19.00 до 05.30

Однако он подчеркнул, что в случае дополнительных сообщений от СНБО или сигнала воздушной тревоги необходимо будет срочно выключить свет.

Напомним, во Львове будут передавать данные в СБУ об арендодателях или гостиницах, которые выставляют завышенную цену за жилье.