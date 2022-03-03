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Чтобы уменьшить случаи мародерства: освещение улиц Энергодара снова будет работать

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Однако во время воздушной тревоги необходимо срочно выключить свет.

В целях уменьшения риска мародерства с 3 марта в Энергодаре прекращается затемнение улиц и домов.

Центральные улицы Энергодара будут освещены.

Об этом сообщил мэр города Дмитрий Орлов.

Комендантский час в городе - с 19.00 до 05.30

Однако он подчеркнул, что в случае дополнительных сообщений от СНБО или сигнала воздушной тревоги необходимо будет срочно выключить свет.

Напомним, во Львове будут передавать данные в СБУ об арендодателях или гостиницах, которые выставляют завышенную цену за жилье.

Потери россиян, воюющих против Украины:

По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных сил Украины, с утра 24 февраля до утра 2 марта войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери:

  • личного состава – около 9000 человек,
  • танков ‒ 217 ед,
  • боевых бронированных машин – 900 ед,
  • артиллерийских систем – 90,
  • РСЗО — 42,
  • средства ПВО – 11,
  • самолетов – 30 ед (информация уточняется),
  • вертолетов – 31 ед (информация уточняется);
  • автомобильной техники — 374,
  • легкие скоростные катера — 2 ед,
  • цистерн с ГСМ – 60,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 3,

С чего началось российское военное вторжение в Украину:

Как начиналась война России против Украины:

Россия наносит удары по гражданскому населению:

 
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