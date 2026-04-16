Шуфрича отпустили под стражи под домашний арест: детали

Нестор Шуфрич в зале суда

Шевченковский районный суд в Киеве отпустил из-под стражи под домашний арест нардепа Нестора Шуфрича, которого обвиняют в государственной измене.

Об этом сообщает hromadske со ссылкой на адвоката Шуфрича Виктора Карпенко.

По словам адвоката, защита подала ходатайство об изменении меры пресечения и суд его удовлетворил.

Вместо содержания под стражей обвиняемый будет находиться под круглосуточным домашним арестом с ношением электронного средства контроля.

Что говорят в Офисе генпрокурора

В Офисе генерального прокурора прокомментировали решение суда и заверили, что возражали против изменения меры пресечения Нестору Шуфричу и настаивали на продлении содержания под стражей.

«В судебном заседании прокуроры обращали внимание суда на тяжесть инкриминируемых ему уголовных правонарушений, в частности, государственной измены, а также на риски, которые, по убеждению стороны обвинения, не потеряли актуальности», — говорится в сообщении

Это определение суда обжалованию не подлежит, уточнили в Офисе генпрокурора.

Дело Шуфрича: что известно

Напомним, 15 сентября 2023 года Служба безопасности Украины задержала Нестора Шуфрича у него дома — в селе Козин Киевской области.

В тот же день суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей для Нестора Шуфрича. Его подозревают в государственной измене.

В частности, его подозревают в финансировании оккупационных войск в Крыму. По информации ГБР, депутат платил путинской Росгвардии огромные суммы, чтобы те годы охраняли его элитную недвижимость на полуострове. Чтобы скрыть это, он зарегистрировал имущество на подконтрольную ему и его доверенному лицу фирму.

11 марта 2026 года Шевченковский районный суд Киева продлил Шуфричу содержание под стражей на 60 дней, поэтому политик должен был находиться в тюрьме до 9 мая.

Отметим, что в 2024 году экс-нардеп Игорь Мосийчук сообщал, что народный депутат Нестор Шуфрич вроде бы умер, но впоследствии заявил, что это ошибка.