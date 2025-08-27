У Трампа ответили, готов ли Путин к миру

Путин и Уиткофф / © Associated Press

Президент России Владимир Путин готов к миру. Личное присутствие диктатора на будущих переговорах будет необходимо для заключения мирного соглашения.

Об этом заявил представитель президента США Стив Уиткофф в интервью Fox News.

По его словам, Владимир Путин «приложил искренние усилия, чтобы добиться диалога», в том числе на саммите на Аляске.

«Путин действительно хочет окончания войны, мирное предложение есть на столе», — уточнил он.

Также Стив Уиткофф отметил, что потребуется личное присутствие Путина на переговорах для заключения мирного соглашения.

Стив Уиткофф также заявил, что на этой неделе встретится с представителями Украины в Нью-Йорке. Американская сторона организует встречи по урегулированию как украинско-российского, так и других конфликтов.

Напомним, Уиткофф заявил, что Россия пошла на уступки по пяти регионам Украины.

Журналист американского издания Axios Барак Равид со ссылкой на источник, осведомленный о содержании переговоров Трампа и Путина, уточнил, что президент государства-агрессорки выразил готовность заморозить фронт в Запорожской и Херсонской областях взамен на вывод украинских войск из Донецкой области.

Тем временем Украина пережила очередную воздушную атаку. В частности, в Сумах после ударов исчез свет, а в Херсоне погибла женщина.