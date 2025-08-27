- Дата публикации
-
- Категория
- Политика
- Количество просмотров
- 894
- Время на прочтение
- 1 мин
У Трампа ответили, готов ли Путин к миру
Спецпредставитель Трампа Стив Уиткофф заявил, что глава Кремля выразил желание закончить войну в Украине.
Президент России Владимир Путин готов к миру. Личное присутствие диктатора на будущих переговорах будет необходимо для заключения мирного соглашения.
Об этом заявил представитель президента США Стив Уиткофф в интервью Fox News.
По его словам, Владимир Путин «приложил искренние усилия, чтобы добиться диалога», в том числе на саммите на Аляске.
«Путин действительно хочет окончания войны, мирное предложение есть на столе», — уточнил он.
Также Стив Уиткофф отметил, что потребуется личное присутствие Путина на переговорах для заключения мирного соглашения.
Стив Уиткофф также заявил, что на этой неделе встретится с представителями Украины в Нью-Йорке. Американская сторона организует встречи по урегулированию как украинско-российского, так и других конфликтов.
Напомним, Уиткофф заявил, что Россия пошла на уступки по пяти регионам Украины.
Журналист американского издания Axios Барак Равид со ссылкой на источник, осведомленный о содержании переговоров Трампа и Путина, уточнил, что президент государства-агрессорки выразил готовность заморозить фронт в Запорожской и Херсонской областях взамен на вывод украинских войск из Донецкой области.
Тем временем Украина пережила очередную воздушную атаку. В частности, в Сумах после ударов исчез свет, а в Херсоне погибла женщина.