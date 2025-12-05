Кремль. / © Associated Press

Агрессорка Россия не перестает критиковать страны Европы и обвинять их в препятствовании мирному процессу, к которому вроде бы очень стремятся в Москве.

Об этом заявил помощник Кремля Юрий Ушаков.

Очевидно, забыв об условиях Кремля, требующих капитуляции Украины, он дерзко высказался о "неприемлемых требованиях" для Российской Федерации.

«Они (европейцы - Ред.) постоянно выдвигают требования, которые неприемлемы для Москвы... Я бы сказал, что европейцы, мягко говоря, не способствуют достижению урегулирования между Вашингтоном и Москвой по украинскому вопросу», - цинично заявил помощник кремлевского фюрера.

В свою очередь, посланец Кремля по инвестициям Кирилл Дмитриев заявил об "истерии" в Европе. Мол, европейская и британская пресса пытаются саботировать мирный процесс из США.

«Чем больше мы видим абсолютно истерические заголовки, истерические заявления, тем больше это показывает, насколько британская и европейская пресса пытается саботировать продолжающийся мирный процесс», - высказался Дмитриев.

Напомним, диктатор РФ Владимир Путин пригрозил европейским странам "катастрофическими последствиями" в случае начала военного конфликта с Россией. "Фюрер" говорит, мол, у РФ нет планов воевать с Европой, но в случае агрессии со стороны европейских государств готова "ответить немедленно". По его словам, в таком сценарии Москве будет сложно вести дальнейшие дипломатические переговоры.

