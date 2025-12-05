Кремль. / © Associated Press

Реклама

Агресорка Росія не припиняє критикувати країни Європи та звинувачувати їх у перешкоджанні мирного процесу, до якого начебто дуже прагнуть в Москві.

Про це заявив помічник Кремля Юрій Ушаков.

Очевидно, забувши про умови Кремля, які вимагають капітуляції України, він зухвало висловився, про “неприйнятні вимоги” для Російської Федерації.

Реклама

«Вони (європейці - Ред.) постійно висувають вимоги, які є неприйнятними для Москви... Я б сказав, що європейці, м’яко кажучи, не сприяють досягненню врегулювання між Вашингтоном і Москвою щодо українського питання», - цинічно заявив помічник кремлівського “фюрера”.

Своєю чергою, посланець Кремля з питань інвестицій Кирило Дмитрієв заявив про “істерію” в Європі. Мовляв, європейська та британська преса намагаються саботувати мирний процес зі США.

“Чим більше ми бачимо абсолютно істеричні заголовки, істеричні заяви, тим більше це показує, наскільки британська та європейська преса намагається саботувати мирний процес, який триває», - висловився Дмитрієв.

Нагадаємо, диктатор РФ Володимир Путін пригрозив європейським країнам «катастрофічними наслідками» у разі початку військового конфлікту з Росією. “Фюрер” каже, мовляв, РФ не має планів воювати з Європою, але у разі агресії з боку європейських держав готова «відповісти негайно». З його слів, у такому сценарії Москві буде складно вести подальші дипломатичні переговори.

Реклама