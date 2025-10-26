Промоутер рассказал, когда и где может состояться бой Усика с Уордли

Александр Усик / © Associated Press

Фрэнк Уоррен, промоутер временного чемпиона WBO в супертяжелом весе Фабио Уордли, рассказал, когда и где может состояться бой его клиента против абсолютного чемпиона мира Александра Усика.

По мнению промоутера, вероятной датой поединка Усик – Уордли является март 2026 года.

По его словам, бой между украинским чемпионом и британским претендентом может состояться в Лондоне или Эр-Рияде.

"Бой уже назначен, поэтому сейчас начнется период переговоров. Если не удастся достичь соглашения, поединок будет выставлен на торги. Но я верю, что мы договоримся. Бой состоится, конечно, только в следующем году. Думаю, это будет где-то в марте.

Я бы хотел, чтобы это было в Великобритании, но для этого боя есть только два места – либо Эр-Рияд, либо Лондон. Я бы провел его на "Уэмбли", и это был бы sold out.

Ты знаешь, чего ждать от Усика, и ты знаешь, чего ждать от Фабио. Будет любопытно. Фабио – один из самых увлекательных боксеров мира. Исправьте меня, если ошибаюсь, но, по оценкам букмекеров, Фабио не мог бы этого сделать с Паркером. Но знаете что? Он продолжает это делать. Это факт жизни.

Как все говорили перед боем, есть равные. Есть равные, а затем есть Фабио Уордли, у которого есть "выравниватель". Если он тебя тронет им, ты выбываешь из игры.

Конечно, Усик будет огромным фаворитом, я это понимаю. Но если Фабио его коснется, Усик должен иметь чрезвычайно крепкий подбородок, чтобы выдержать такую силу", – сказал Уоррен в интервью The Ring.

В ночь на 26 октября Уордли победил Джозефа Паркера техническим нокаутом в 11-м раунде и стал обязательным претендентом на пояс WBO, которым владеет Усик.

Ранее WBO обязала Усика провести следующий поединок с победителем боя Паркер – Уордли. Если украинец откажется защищать титул, то потеряет его, а с ним и звание абсолютного чемпиона мира.

Директор команды украинского чемпиона Сергей Лапин уже рассказал, что Усик собирается вернуться на ринг в первой половине 2026 года и защищать пояса против победителя боя Паркер – Уордли.

Последний раз Александр выходил в ринг в июле этого года, когда нокаутировал британца Даниеля Дюбуа и в третий раз в карьере завоевал звание абсолютного чемпиона мира. Сначала он собрал все пояса в крузервейте (весовая категория до 90,7 кг), а затем дважды – в хевивейте.

Ранее сообщалось, что Уордли после сенсационной победы над Паркером вызвал на бой Усика.