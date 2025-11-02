Тренер "Шахтера" пристыдил Попова после победы над "Динамо" в УПЛ

Арда Туран / © ФК Шахтер

Главный тренер донецкого "Шахтера" Арда Туран после победы над "Динамо" (3:1) в матче 11-го тура украинской Премьер-лиги (УПЛ) сезона-2025/26 прокомментировал резонансное высказывание защитника киевлян Дениса Попова касательно своих подопечных.

После поединка 1/8 финала Кубка Украины, в котором киевляне 29 октября одержали волевую победу над "бело-синими" со счетом 2:1, Попов назвал "пародией" нынешних игроков "Шахтера" по сравнению с составами предыдущих сезонов.

Взяв реванш у "Динамо" в матче национального чемпионата, наставник "оранжево-черных" пристыдил Попова, призвав его проявлять больше уважения к соперникам.

"Честно говоря, мы стараемся не обращать внимания на высказывания наших соперников в медиа или прессе. Однако я убежден, что сегодня мои игроки дали прекрасный ответ непосредственно своей игрой и результатом на футбольном поле.

Обобщая, считаю, что в подобных высказываниях следует проявлять большее уважение к сопернику. Что касается событий на футбольном поле – вы можете применять любые приемы, разрешенные в рамках футбольных правил. Но когда речь идет о коммуникации на широкие массы, конечно, мы должны проявлять немного больше уважения.

Я также убежден, что Попов когда-то тоже был молодым игроком и должен понимать, что он должен быть примером для младшего поколения футболистов, которым, в частности, являются наши молодые бразильцы. Им действительно непросто – они прибыли в чужую страну за 12 тысяч километров. И несмотря на то, что в стране идет полномасштабная война, они пытаются делиться своими мечтами с тысячами детей здесь, в Украине. Футбол – такое явление, где иногда можно проиграть, а иногда одержать победу. Поэтому очень важно относиться с должным уважением к любому сопернику.

По моему убеждению, Попов должен быть одним из игроков, которые являются примером для молодого поколения. Поэтому, по моему убеждению, он тоже проявил себя как пародия на определенный, отдельно взятый уровень.

И я хочу подчеркнуть: этот ответ я даю вам не как главный тренер "Шахтера", а просто как человек", – сказал Туран в комментарии Tribuna.com.

Победа в Классическом позволила "Шахтеру" (24 очка) укрепить свое лидерство в турнирной таблице УПЛ. "Динамо" (20 баллов) осталось на втором месте.

В следующем туре чемпионата Украины дончане сразятся с "Полтавой", а киевляне примут ЛНЗ. Оба матча состоятся 9 ноября.

Перед этим, 6 ноября, оба клуба проведут поединки основного раунда Лиги конференций: "Шахтер" сыграет против исландского "Брейдаблика", а "Динамо" встретится с боснийским "Зрински".