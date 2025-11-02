Тренер "Шахтаря" присоромив Попова після перемоги над "Динамо" в УПЛ

Арда Туран / © ФК Шахтар

Головний тренер донецького "Шахтаря" Арда Туран після перемоги над "Динамо" (3:1) в матчі 11-го туру української Прем'єр-ліги (УПЛ) сезону-2025/26 прокоментував резонансне висловлювання захисника киян Дениса Попова щодо своїх підопічних.

Після поєдинку 1/8 фіналу Кубка України, в якому кияни 29 жовтня здобули вольову перемогу над "біло-синіми" з рахунком 2:1, Попов назвав "пародією" теперішніх гравців "Шахтаря" порівняно зі складами попередніх сезонів.

Взявши реванш у "Динамо" в матчі національного чемпіонату, керманич "помаранчево-чорних" присоромив Попова, закликавши його виявляти більше поваги до суперників.

"Правду кажучи, ми намагаємося не звертати уваги на висловлювання наших суперників у медіа чи пресі. Проте я переконаний, що сьогодні мої гравці дали прекрасну відповідь безпосередньо своєю грою та результатом на футбольному полі.

Узагальнюючи, вважаю, що у подібних висловлюваннях слід проявляти більше поваги до суперника. Що стосується подій на футбольному полі – ви можете застосовувати будь-які прийоми, які дозволені в межах футбольних правил. Але коли йдеться про комунікацію на широкі маси, звісно, ми повинні проявляти трохи більше поваги.

Я також переконаний, що Попов колись теж був молодим гравцем і мав би розуміти, що він має бути прикладом для молодшого покоління футболістів, яким, зокрема, є наші молоді бразильці. Їм справді непросто – вони прибули в чужу країну за 12 тисяч кілометрів. І попри те, що в країні триває повномасштабна війна, вони намагаються ділитися своїми мріями з тисячами дітей тут, в Україні. Футбол – таке явище, де іноді можна програти, а іноді здобути перемогу. Тому дуже важливо ставитися з належною повагою до будь-якого суперника.

На моє переконання, Попов має бути одним із тих гравців, які є прикладом для молодого покоління. Тому, на моє переконання, він теж проявив себе як пародія на певний, окремо взятий рівень.

І я хочу наголосити: цю відповідь я даю вам не як головний тренер "Шахтаря", а просто як людина", – сказав Туран у коментарі Tribuna.com.

Перемога в Класичному дозволила "Шахтарю" (24 очки) зміцнити своє лідерство в турнірній таблиці УПЛ. "Динамо" (20 балів) залишилося на другому місці.

У наступному турі чемпіонату України донеччани позмагаються з "Полтавою", а кияни приймуть ЛНЗ. Обидва матчі відбудуться 9 листопада.

Перед цим, 6 листопада, обидва клуби проведуть поєдинки основного раунду Ліги конференцій: "Шахтар" зіграє проти ісландського "Брейдабліка", а "Динамо" зустрінеться з боснійським "Зріньські".