ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
Кількість переглядів
365
Час на прочитання
2 хв

Тренер "Шахтаря" присоромив Попова після перемоги над "Динамо" в УПЛ

Арда Туран закликав захисника столичного клубу виявляти більше поваги до суперників.

Автор публікації
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
Арда Туран

Арда Туран / © ФК Шахтар

Головний тренер донецького "Шахтаря" Арда Туран після перемоги над "Динамо" (3:1) в матчі 11-го туру української Прем'єр-ліги (УПЛ) сезону-2025/26 прокоментував резонансне висловлювання захисника киян Дениса Попова щодо своїх підопічних.

Після поєдинку 1/8 фіналу Кубка України, в якому кияни 29 жовтня здобули вольову перемогу над "біло-синіми" з рахунком 2:1, Попов назвав "пародією" теперішніх гравців "Шахтаря" порівняно зі складами попередніх сезонів.

Взявши реванш у "Динамо" в матчі національного чемпіонату, керманич "помаранчево-чорних" присоромив Попова, закликавши його виявляти більше поваги до суперників.

"Правду кажучи, ми намагаємося не звертати уваги на висловлювання наших суперників у медіа чи пресі. Проте я переконаний, що сьогодні мої гравці дали прекрасну відповідь безпосередньо своєю грою та результатом на футбольному полі.

Узагальнюючи, вважаю, що у подібних висловлюваннях слід проявляти більше поваги до суперника. Що стосується подій на футбольному полі – ви можете застосовувати будь-які прийоми, які дозволені в межах футбольних правил. Але коли йдеться про комунікацію на широкі маси, звісно, ми повинні проявляти трохи більше поваги.

Я також переконаний, що Попов колись теж був молодим гравцем і мав би розуміти, що він має бути прикладом для молодшого покоління футболістів, яким, зокрема, є наші молоді бразильці. Їм справді непросто – вони прибули в чужу країну за 12 тисяч кілометрів. І попри те, що в країні триває повномасштабна війна, вони намагаються ділитися своїми мріями з тисячами дітей тут, в Україні. Футбол – таке явище, де іноді можна програти, а іноді здобути перемогу. Тому дуже важливо ставитися з належною повагою до будь-якого суперника.

На моє переконання, Попов має бути одним із тих гравців, які є прикладом для молодого покоління. Тому, на моє переконання, він теж проявив себе як пародія на певний, окремо взятий рівень.

І я хочу наголосити: цю відповідь я даю вам не як головний тренер "Шахтаря", а просто як людина", – сказав Туран у коментарі Tribuna.com.

Перемога в Класичному дозволила "Шахтарю" (24 очки) зміцнити своє лідерство в турнірній таблиці УПЛ. "Динамо" (20 балів) залишилося на другому місці.

У наступному турі чемпіонату України донеччани позмагаються з "Полтавою", а кияни приймуть ЛНЗ. Обидва матчі відбудуться 9 листопада.

Перед цим, 6 листопада, обидва клуби проведуть поєдинки основного раунду Ліги конференцій: "Шахтар" зіграє проти ісландського "Брейдабліка", а "Динамо" зустрінеться з боснійським "Зріньські".

Дата публікації
Кількість переглядів
365
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie