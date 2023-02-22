В матче против худшей команды лиги: Мудрик установил антирекорд АПЛ

Украинский вингер "Челси" Михаил Мудрик отличился антирекордом в домашнем матче 24-го тура английской Премьер-лиги (АПЛ) против "Саутгемптона".

Команда Грэма Поттера потерпела сенсационное поражение (0:1) от аутсайдера АПЛ.

22-летний украинец начал матч на скамейке для запасных, но вышел на замену на 64-й минуте. За проведенное на поле время Михаил 20 раз потерял мяч.

Как сообщает Football London со ссылкой на Sky Sports, это стало антирекордом АПЛ среди футболистов, выходивших на замену во втором тайме.

В настоящее время "Челси" (31 очко) занимает десятое место в таблице АПЛ. В следующем туре "пенсионеры" 26 февраля на выезде встретятся с "Тоттенхэмом".

Напомним, этой зимой Мудрик перешел в "Челси" из донецкого "Шахтера", подписав с "синими" контракт до лета 2030 года. За его трансфер "горняки" получили 70 миллионов евро, еще 30 миллионов евро предусмотрено бонусами.

Михаил дебютировал за "пенсионеров" в матче 21-го тура АПЛ против "Ливерпуля". В этом поединке украинец установил скоростной рекорд сезона английской Премьер-лиги.

На данный момент Мудрик сыграл за "Челси" пять матчей (четыре в АПЛ и один в Лиге чемпионов), не отличившись результативными действиями.

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